Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski zadeklarował w poniedziałek wsparcie resortu dla należącej do czeskiego inwestora kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach, która ma kłopoty ze zbytem węgla. Analizowane będą też możliwości lokowania polskiego węgla na czeskim rynku.

Kopalnia Silesia należy do czeskiego holdingu EPH (Energetyczny i Przemysłowy Holding), który zabiegał wcześniej o kupno Elektrowni Rybnik (Silesia mogłaby dostarczać tam węgiel - PAP) od francuskiego koncernu EDF. Ostatecznie jednak polskie aktywa EDF ma nabyć konsorcjum PGE, Enea, Energa i PGNiG Termika.

Jak powiedział w poniedziałek dziennikarzom Tobiszowski, już po tym, kiedy okazało się, że EPH nie kupi elektrowni w Rybniku, czeski holding skierował do premier Beaty Szydło pismo, zawierające informację o możliwości odsprzedaży kopalni Silesia. Niezależnie od tej propozycji, szefowie Ministerstwa Energii mieli już zaplanowane spotkania z przedstawicielami należącej do czeskiego inwestora kopalni oraz z EPH.

Jestem po rozmowie z EPH; co do kopalni Silesia, to rozpoczynamy pewną współpracę (). Jako właściciel (polskich kopalń - PAP) zdeklarowaliśmy się do pewnego wsparcia, chociaż to jest prywatna kopalnia. Ale uznaliśmy, że będziemy także tu aktywni, żeby pomóc w tym trudnym okresie - powiedział Tobiszowski.

Pomożemy Silesii, bo mają pewne problemy ze zbyciem węgla w ostatnim czasie; pomożemy im, żeby mogli poprzez sprzedaż węgla móc utrzymać swój wynik finansowy i aby zwracały im się nakłady, które ponieśli- wyjaśnił wiceminister.