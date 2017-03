Abolicja dla osób zalegających z opłatą abonamentową, uproszczona rejestracja odbiorników i poprawa skuteczności poboru abonamentu RTV - przewiduje nowela ustawy o opłatach abonamentowych, którą resort kultury przesłał do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

Projekt ten przewiduje, że czynności związane z rejestracją odbiorników, poborem opłat, kontrolą abonamentową i weryfikowaniem zwolnień realizowane będą nadal przez Pocztę Polską.

Wiceminister kultury Paweł Lewandowski, który jest odpowiedzialny za przygotowanie tego projektu wskazał w rozmowie z PAP, że poprawienie poboru opłat abonamentowych nastąpi dzięki włączeniu dostawców telewizji płatnej (operatorów sieci kablowych i platform satelitarnych) do procesu rejestracji odbiorników oraz identyfikacji ich użytkowników.

Resort podkreśla, że rozwiązanie to ma charakter tymczasowy i stanowi pierwszy krok w procesie poprawy systemu finansowania nadawców publicznych w Polsce.

"Projekt zakłada, że dostawcy telewizji płatnej będą mogli odbierać od klienta zgłoszenie rejestracyjne odbiornika, a następnie przekazywać to zgłoszenie albo oświadczenie Poczcie Polskiej. Tym samym osoba zawierająca umowę o dostarczanie telewizji płatnej nie będzie musiała osobno dokonywać rejestracji odbiornika" - podkreślił Lewandowski.

Dodał, że Poczta Polska będzie miała prawo do informacji o abonentach, tzn. będzie mogła skierować do dostawców usług telewizji płatnej zapytanie dotyczące poszczególnych klientów w celu ustalenia obowiązku zarejestrowania przez nich odbiornika. "Dotyczy to zwłaszcza sytuacji zaniechania rejestracji albo wyrejestrowania przez osoby, firmy lub instytucje, co do których prawdopodobne jest, że posiadają odbiorniki" - powiedział wiceminister kultury.

Jak podkreślił, istotnym elementem ustawy będą przepisy gwarantujące bezpieczeństwo wszystkich danych osobowych posiadanych przez Pocztę Polską dla celów poboru opłat abonamentowych, w tym danych osobowych przekazywanych Poczcie przez dostawców telewizji płatnej.

Propozycja MKiDN zakłada ponadto, że wszystkie obowiązki nakładane na dostawców telewizji płatnej przewidziane w projektowanej noweli, jako generujące po stronie tych podmiotów koszty, będą odpłatne. "Wysokość wynagrodzenia, uwzględniającego także rozsądny zysk dostawców określi Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w rozporządzeniu" - doprecyzował Lewandowski.

Dodał, że regulacja przejściowa przewiduje jednokrotne przekazanie Poczcie Polskiej informacji o abonentach telewizji płatnej oraz przekazanie przez dostawców takiej telewizji klientom komunikatu o obowiązku rejestracji odbiornika i uiszczania opłat abonamentowych.

"Jednocześnie ustawa wprowadzi abolicję dla osób, które posiadają zaległości z tytułu nieuiszczania opłat abonamentowych. Abolicją zostanie objętych ponad 2 mln gospodarstw domowych" - zaznaczył wiceminister kultury.

Resort podkreślił, że przekazanie danych klientów, którzy zawarli umowy z dostawcami telewizji płatnej przed wejściem w życie ustawy, nie znaczy że Poczta będzie mogła egzekwować opłaty za ten okres. Zgodnie z ustawą Poczta Polska będzie mogła egzekwować opłaty abonamentowe wobec takich osób jedynie od dnia wejścia ustawy w życie. Jeżeli dokonają one rejestracji w miesiącu, w którym ustawa wejdzie w życie, nie poniosą żadnych konsekwencji dotychczasowego nieuiszczania opłat.

Według informacji KRRiT na koniec 2016 r. z uiszczaniem opłat abonamentowych zalegało ponad 2 mln gospodarstw domowych, w których były zarejestrowane odbiorniki radiowe lub telewizyjne. Kwota zaległości za ostatnie 5 lat, w stosunku do których możliwa byłaby egzekucja przekraczała 3 mld zł.

"Skuteczny pobór opłat abonamentowych poprawi i ustabilizuje finansowanie zadań mediów publicznych, tak aby mogły one być realizowane bez ulegania presji komercyjnej" - podkreślił Lewandowski.

PAP/ as/