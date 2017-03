Punkty z automatami do gier wyprodukowanymi przez przemysł krajowy, a także uruchomienie loterii EuroJackpot - to pierwsze propozycje Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. w sprawie realizacji przez spółkę zapisów znowelizowanej ustawy o grach hazardowych, która wchodzi w życie 1 kwietnia.

Wiadomo już jakie firmy będą odpowiedzialne za przygotowanie i dostarczenie automatów do gier w związku z nowelizacją ustawy o grach hazardowych. Będą to wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A, jak również Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A oraz Exatel S.A., będący częścią Polskiej Grupy Energetycznej. Ogłosił to na konferencji prasowej Radosław Śmigulski, p.o. Prezesa Zarządu Totalizatora Sportowego.

Zdecydowaliśmy się zainwestować w polski przemysł – podkreślił Śmigulski. – Jeśli chodzi o ten rok, to będąc w stałej współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową, myślimy o uruchomieniu 50 punktów z kilkuset urządzeniami. W tej chwili mamy wybrane 43 lokalizacje. Będziemy chcieli obserwować, jak zostały te automaty przyjęte przez rynek, jak to funkcjonuje. (...) W perspektywie 2-3 lat chcielibyśmy wyczerpać to, co daje nam ustawa, czyli 35 tys. urządzeń - powiedział Śmigulski.

Jednocześnie zaprzeczył informacjom, pojawiającym się w mediach, że firma zawarła kontrakt z amerykańską firmą IGT (dawniej GTech) na dostawy automatów do gier.

Totalizator Sportowy nice ma żadnej umowy z IGT dotyczącej produkcji czy wdrożenia automatów. Jedyna umowa IGT dotyczy tylko obsługi loterii – zaznaczył.

Śmigulski zapewnia, że przeprowadzone przez spółkę analizy wykazały, że realizacja tej części monopolu przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o wpłynie bardzo korzystnie zarówno na budżet państwa, jak również na wyniki finansowe samej firmy.

Jak wynika z danych firmy Global Compact, Skarb Państwa z powodu działalności mafii hazardowej traci rocznie - według szacunków ostrożnościowych - kwotę nie mniejszą niż 552 mln zł. W Polsce w 2015 roku było ponad 29 tys. automatów o niskich wygranych, które były eksploatowane bez zezwolenia.

Grzegorz Banecki, prezes Wojskowych Zakładów Łączności przekonuje, że firma jest gotowa na produkcje sprzętu i oprogramowania. Posiada infrastrukturę, która pozwoli rozwinąć budowę automatów do gier.

Mamy umiejętności, zdolności i kadrę. Prototyp automatów spodziewamy się opracować na przełomie maja i czerwca. Na razie pierwszym rozwiązaniem, nad którym pracujemy będzie montownia. Elementy składowe tego urządzenia będą nabywane na rynku, jak np. monitor, drukarka, przyciski. Oprogramowanie będziemy pisali sami. Natomiast gry - w tak krótkim czasie nie jesteśmy w stanie sami stworzyć i będziemy nabywali je na rynku - powiedział Banecki.

Totalizator zapowiada także, że jesienią 2017 roku zostanie uruchomiona sprzedaż gry EuroJackpot. Polska dołączy do grona 17 krajów, w których ta loteria jest dostępna. Minimalna pula gwarantowana na wygrane pierwszego stopnia będzie wynosić 10 000 000 euro, a maksymalnie może osiągnąć nawet 90 000 000 euro (390 mln zł). Losowania tej loterii tradycyjnie odbywają się w każdy piątek w Helsinkach. By trafić główną wygraną, trzeba poprawnie wytypować 5 z 50 numerów oraz 2 z 10 numerów.

Znowelizowana ustawa o grach hazardowych wprowadza silną kontrolę państwa w obszarze gier na automatach. Zgodnie z ustawą m.in. automatami do gier ma zarządzać Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, który jest spółką Skarbu Państwa.

AR