"Posadź drzewa" to ogólnopolska akcja przygotowana przez Nowoczesną w odpowiedzi - jak twierdzi to ugrupowanie - na masowe wycinanie zieleni, które spowodowała liberalizacja przepisów dot. wycinki

Od 1 stycznia obowiązują zliberalizowane przepisy dotyczące wycinki drzew na prywatnych posesjach, zgodnie z którymi właściciel nieruchomości może bez zezwolenia ściąć drzewo na swojej działce, bez względu na jego obwód, jeśli nie jest to związane z działalnością gospodarczą. Przepisy te wzbudziły społeczne protesty.

Partia Nowoczesna postanowiła odpowiedzieć na to sadzeniem drzew. Tyle że nie do końca trafnie. Sekretarz klubu Nowoczesnej Monika Rosa poinformowała, że w całej Polsce struktury Nowoczesnej wysłały wnioski do samorządów z prośbą o to, by ci wskazali miejsca, w których obywatele mogą zasadzić drzewa.

Tyle że samorządy wycinają drzewa na starych zasadach. Nowe rozwiązania dotyczą osób prywatnych, którzy uzyskali możliwość dokonania wycinki na własnym terenie. Bardziej właściwym rozwiązaniem byłby apel do członków Nowoczesnej o sadzenie drzewa na własnych działkach.

Posłanka Nowoczesnej zwróciła się z apelem do obywateli, by także oni występowali do włodarzy swoich miast z prośbą o wskazanie miejsc, w których można posadzić drzewa.

Jest to coś, co możemy wspólnie zrobić, niezależnie od barw politycznych - uzasadniała.

Tyle że np. w Warszawie do najgłośniejszych wycinek doszło na terenach, które miasto oddało w ramach reprywatyzacji.

Nowoczesna poinformowała, że został złożony jej własny projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. Jak poinformowała Ewa Lieder z N ustawa ma na celu - informowała Lieder - wyważenie przepisów pomiędzy tymi obowiązującymi, "które pozawalają na masowe wycinanie drzew, nawet tych wartościowych przyrodniczo, krajobrazowo, kulturowo", a tymi, które obowiązywały wcześniej i "były zbyt restrykcyjne".

Nasza ustawa przewiduje taką formę ochrony, żeby samorządy miały szansę zapobiec wycinaniu drzew przyrodniczo bardzo wartościowych - zaznaczyła posłanka. Nowoczesna proponuje także zmniejszenie opłat i skrócenie terminów uzyskania pozwolenia na wycięcie drzewa.

Marek Siudaj/PAP