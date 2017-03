Solidarność z gliwickiej fabryki Opla oczekuje utrzymania zatrudnienia w zakładzie, przestrzegania obowiązujących porozumień - w tym płacowego, a także realizacji planów produkcyjnych i rozwojowych, m.in. ulokowania w Gliwicach produkcji kolejnej generacji modelu Astra

W poniedziałek oficjalnie potwierdzono, że francuski koncern motoryzacyjny PSA kupił od General Motors firmę Opel oraz jego brytyjską markę Vauxhall. Wartość transakcji, o której publicznie mówiono od połowy lutego, to 2,2 mld euro. Umowa dotyczy 12 zakładów produkcyjnych (w tym fabryki samochodów w Gliwicach i fabryki silników w Tychach), zatrudniających w sumie blisko 40 tys. osób. Dziesiąta część europejskiej załogi Opla to pracownicy polskich fabryk, zatrudniających ponad 4 tys. osób.

We wtorek Solidarność, która jest największym związkiem w gliwickiej fabryce, reprezentowanym w Europejskiej Radzie Zakładowej Opla, w informacji zamieszczonej na związkowej stronie internetowej oceniła, że obecnie - gdy rozmowy między GM a PSA są na etapie porozumienia ramowego i potrwają jeszcze co najmniej kilka miesięcy - trudno w szczegółach przewidywać, co transakcja może oznaczać dla zakładu w Gliwicach.

Na pewno w pierwszej kolejności walczyć będziemy o utrzymanie pracy General Motors Manufacturing Poland Gliwice na trzy zmiany, kontynuowanie zgodnie z przyjętymi założeniami produkcji obecnego modelu Astry, pełne przestrzeganie obowiązujących porozumień, w tym płacowego na lata 2017-20, oraz brak przymusowych, grupowych zwolnień w naszym zakładzie. Natomiast w dłuższej perspektywie oczekujemy realizacji zapowiedzi o lokalizacji w Gliwicach produkcji kolejnej generacji Astry i uruchomienia wytwarzania elektrycznego Ampera-e - podali związkowcy.

Solidarność wskazuje, że zasadniczą dla związku sprawą jest "zapewnienie pewnych, stabilnych oraz przewidywalnych miejsc pracy całej załodze GMMP oraz perspektyw produkcyjnych, zapewniających optymalne wykorzystanie potencjału naszego zakładu".

Związek oraz jego przedstawiciele w Europejskiej Radzie Zakładowej Opel/Vauxhall podkreślają, że wszelkie rozmowy dotyczące przyszłości Opla, jego zakładów i pracowników powinny być prowadzone przy współudziale przedstawicieli związkowych, "w ramach konstruktywnego i rzetelnego dialogu społecznego". "Jest to bowiem - jak uczy doświadczenie - najlepsza forma optymalnego rozwiązywania wszelkich problemów i kwestii spornych. Solidarność do takiego dialogu społecznego jest zawsze gotowa" - zapewnili związkowcy z gliwickiego Opla.

Przedstawiciele załogi oczekują - co publicznie deklarowali przedstawiciele grupy PSA – pełnego poszanowania i przestrzegania wszystkich obowiązujących porozumień, zarówno zawartych na szczeblu europejskim, jak i lokalnym, oraz zapewnienia zakładom wolumenu produkcji pozwalającego jak najlepiej wykorzystać ich potencjał i walory.