Po kilku miesiącach negocjacji unijni ministrowie odpowiedzialni za sprawy europejskie wypracowali porozumienie ws. przeglądu wieloletniego budżetu UE. Zmiany mają pomóc UE w radzeniu sobie z migracją, wzmacnianiem bezpieczeństwa oraz wspieraniem wzrostu

To bardzo zrównoważone i delikatne porozumienie. Mam nadzieję, że Parlament Europejski wesprze je - powiedział na we wtorek konferencji prasowej w Brukseli wicepremier sprawującej przewodnictwo Malty Louis Grech. Jak podkreślił, konsensus ministrów przewiduje zapewnienie środków na kryzys migracyjny, wzmocnienie bezpieczeństwa, a także wspieranie wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.

Przegląd uzgodnionego jeszcze w 2013 r. unijnego budżetu na lata 2014-2020 odbywa się po raz pierwszy. Komisja Europejska przedstawiła swoją propozycję w tej sprawie we wrześniu ubiegłego roku. W ramach przeglądu nie można naruszać "kopert" narodowych, ale możliwe są zmiany w zasadach wydawania pieniędzy.

Z kompromisu, jaki zawarli we wtorek ministrowie, wynika, że wieloletni budżet zostanie wzmocniony kwotą 6,01 mld euro na lata 2017-2020. Ponad 2,5 mld euro z tego ma zostać przekazane na działania związane z migracją, wzmocnienie bezpieczeństwa oraz ochrony unijnych granic zewnętrznych, a 1,39 mld euro ma być zachowane na walkę z przyczynami migracji.

UE ma też dalej wspierać wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Na ten cel z dodatkowych 6,01 mld euro przeznaczono 2,08 mld euro. Z tych środków największa część - 1,2 mld euro - ma pójść na inicjatywę na rzecz zatrudnienia młodzieży. 200 mln euro ma trafić do programu finansowania badań naukowych i innowacji Horyzont 2020, a 100 mln euro na program wymiany studentów Erasmus+.

Rewizja wieloletniego budżetu ma też pozwolić UE lepiej reagować na niespodziewane wydarzenia. W tym celu ministrowie zgodzili się na zwiększenie "rezerwy kryzysowej" i "instrumentu elastyczności" o odpowiednio 23 i 145 mln euro rocznie. UE ma mieć również możliwość przekazywania niewykorzystanych środków z jednego specjalnego instrumentu do innego. Dzięki temu do rezerwy elastyczności trafią środki, które nie zostały wykorzystane w funduszu na rzecz dostosowań do globalizacji (wypłacane są z niego pieniądze np. dla zwalnianych z fabryk) oraz funduszu solidarnościowego.

Ministrowie przyjęli też zobowiązanie, by przeciwdziałać narastaniu z roku na rok stosu niezapłaconych rachunków. W poprzednich latach sytuacja taka powodowała znaczną lukę w unijnych finansach i każdorazowe trudne targi o pokrycie dziury.

Przepisy dotyczące wieloletnich ram finansowych wskazują na maksymalne sumy, które UE może wydać w różnych obszarach w okresie 2014-2020. Uzgodniony w 2013 roku budżet UE na lata 2014-2020 przewiduje, że zobowiązania unijne sięgną 960 mld euro, a rzeczywiste płatności - 908 mld euro.

Po uzgodnieniu kształtu zmian regulacji przez ministrów odpowiedzialnych za sprawy europejskie swoją zgodę na nowelizację przepisów ma teraz wyrazić Parlament Europejski. Dopiero po tym kroku będzie możliwa ostateczna akceptacja nowych kwot przez Radę UE.