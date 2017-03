W planie finansowym Funduszu Reprywatyzacji zarezerwowano 400 mln zł na transakcje przejęcia podmiotów działających na rynku kapitałowym - wynika z wypowiedzi wiceministra finansów Leszka Skiby podczas posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Minister wyjaśnił, że chodzi o wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych. Będą też realizowane zadania nabywania i obejmowania przez Skarb Państwa udziałów i akcji spółek publicznych.

Skiba ujawnił, że jest przygotowywana już transakcja, po której udział Skarbu Państwa w przejmowanym podmiocie wzrośnie do 100 proc.

Podmioty, które uczestniczą w tej transakcji nie wyraziły zgody na ujawnienie tej informacji.(...) Są to podmioty o charakterze publicznym. (...) W wyniku tej transakcji Skarb Państwa obejmie 100 proc. udziałów w jednym z podmiotów" - powiedział Skiba. Z tego co wiem, to najpóźniej do końca marca, ma zostać sfinalizowana ta transakcja - dodał wiceminister.