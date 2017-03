BGK Nieruchomości podpisał z Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej list intencyjny dotyczący współpracy w ramach programu Mieszkanie plus - poinformowała we wtorek PAP rzecznik prasowa BGKN Ewa Syta.

Porozumienie - jak wskazała rzecznik - zakłada ścisłą współpracę Banku Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości z wybitnymi architektami, ekspertami oraz naukowcami związanymi z Politechniką Warszawską. "Celem jest zapewnienie efektywnego transferu wiedzy i rozwiązań technicznych do gospodarki, a także prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych nakierowanych na innowacje" - podkreśliła Syta.

Wśród głównych założeń podpisanego we wtorek listu intencyjnego znalazło się wspólne prowadzenie badań naukowych, tworzenie wyspecjalizowanych grup eksperckich oraz wypracowanie nowych metod i narzędzi w obszarze budownictwa mieszkaniowego.

Dzisiejsze porozumienie nawiązuje do tradycji II Rzeczypospolitej, kiedy to Bank Gospodarstwa Krajowego ściśle współpracował ze środowiskiem architektów związanych z warszawskim Wydziałem Architektury - podkreślił cytowany w informacji prasowej członek zarządu BGKN Grzegorz Muszyński. Przypomniał, że "efektem tej współpracy były m.in. doskonale zaprojektowane osiedla mieszkaniowe, będące do dziś przykładem wybitnej architektury i urbanistyki".

Celem programu Mieszkanie plus jest zapewnienie impulsu do rozwoju dostępnego cenowo budownictwa czynszowego w Polsce. "Chcemy udowodnić, że dzięki innowacyjnym rozwiązaniom można nie tylko taniej budować, ale też kreować doskonałą przestrzeń, zapewniającą rodzinom wysoką jakość życia, a miastom i dzielnicom zrównoważony rozwój" - wskazał Muszyński.

BGKN zapowiada, że wkrótce ogłoszony zostanie konkurs na opracowanie architektonicznej i technologiczno-materiałowej koncepcji w ramach programu Mieszkanie plus. "Celem jest m.in. uzyskanie optymalnych propozycji układu przestrzennego dla modelowego zespołu budynków mieszkalnych. Wysoka jakość mieszkań ma być zapewniona przy koszcie budowy nieprzekraczającym 2 tys. zł za mkw." - czytamy w komunikacie.

Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, dr hab. inż. arch. Jan Słyk podkreślił, że podpisany z BGK Nieruchomości list intencyjny otwiera szansę na rozwój aktywności badawczej i twórczej.

Uchwałę ws. Narodowego Programu Mieszkaniowego (NPM) rząd przyjął pod koniec września ub.r. Zakłada ona zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o średnich i niskich dochodach oraz poprawę stanu technicznego zasobów mieszkaniowych wraz ze zwiększeniem ich efektywności energetycznej.

Jedną ze składowych Narodowego Programu Mieszkaniowego jest program Mieszkanie plus, zgodnie z którym powstaną m.in. tanie mieszkania na wynajem z możliwością nabycia do nich prawa własności. Średni czynsz w mieszkaniu na wynajem, bez uwzględnienia kosztów eksploatacji oraz mediów, ma wynieść od 10 do 20 zł za mkw. W opcji najmu z docelowym wykupem mieszkania stawka czynszu ma wynieść ok. 12-24 zł za mkw.

W programie preferowane będą rodziny wielodzietne i rodziny o niskich dochodach, ale prawo ubiegania się o najem mają mieć wszyscy obywatele. Lokale mają być budowane m.in. na gruntach wniesionych do Narodowego Funduszu Mieszkaniowego m.in. przez skarb państwa i gminy. Zgodnie z założeniami programu Mieszkanie plus, inwestycje mieszkaniowe będą realizowane na gruntach pozyskanych z trzech źródeł: jednostek samorządu terytorialnego, skarbu państwa i spółek z jego udziałem, oraz inwestorów prywatnych.

