Zysk netto Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w 2016 r. wzrósł o 10 proc. do 2,35 mld zł - podała w środę spółka. Na poprawę wyniku wpłynął m.in. wzrost liczby przyłączy i sprzedaży ciepła. W tym roku na rozbudowę sieci spółka chce wydać 1,7 mld zł.

W ubiegłym roku spółka zyskała 74 tys. nowych klientów z gospodarstw domowych. Blisko 13 tys. odbiorców rozpoczęło korzystanie z oferty PiG - Pakiet Prąd i Gaz.

EBITDA osiągnęła poziom 5,97 mld zł. Przyczynił się do niej znakomity wynik segmentu Obrót i Magazynowanie, którego udział w zysku operacyjnym wzrósł dwukrotnie. Wyraźny wzrost liczby przyłączy i większa sprzedaż ciepła przełożyły się na dobre wyniki w segmentach Dystrybucja oraz Wytwarzanie.

W 2016 roku Grupa Kapitałowa PGNiG osiągnęła 2,35 mld zł zysku netto. Na poziomie działalności operacyjnej wartość EBITDA wyniosła 5,97 mld zł, co oznacza niewielki, 2 proc. spadek w stosunku do roku 2015. Natomiast po oczyszczeniu z odpisów na majątku trwałym, wynik ten jest o 2 proc. wyższy niż w roku 2015 - napisano w komunikacie spółki.

Z kolei wynik operacyjny wzrósł do 3,4 mld zł wobec 3,3 mld zł odnotowanych rok wcześniej. Wpływ na wyniki finansowe Grupy miały przede wszystkim wyższe wolumeny sprzedaży gazu przy jednoczesnych spadkach cen surowców, co skutkowało zmniejszeniem kosztów pozyskania gazu w segmencie Obrót i Magazynowanie.

Spółka podkreśliła, że największy udział w zysku operacyjnym całej grupy miał segment dystrybucji. O 60 proc. w stosunku do 2015 r. zwiększyła się liczba przyłączeń, to z kolei przełożyło się na wzrost ilości sprzedawanego gazu o ponad 11 proc. - z 9,8 mld m sześc. do 10,9 mld m sześć.

Przychody ze sprzedaży wzrosły o 7 proc. i wyniosły 4,92 mld zł. Podobnie było z przychodami ze świadczenia usługi dystrybucyjnej, które urosły o 7 proc. i osiągnęły poziom blisko 4,4 mld zł.

W segmencie obrót i magazynowanie sprzedaż gazu wzrosła o 5,8 proc., tj. o ponad 1,3 mld m sześc. gazu, w porównaniu z 2015 rokiem. Grupa sprzedała łącznie 24,3 mld m sześc. gazu ziemnego. Na wynik ten miała wpływ wyższa sprzedaż surowca do największych odbiorców przemysłowych oraz odzyskiwanie odbiorców w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, a także wzrost zużycia gazu przez odbiorców domowych.

Jak podkreśla spółka, zmiana polityki sprzedażowej zaowocowała nowymi - średnioterminowymi kontraktami ze strategicznymi odbiorcami hurtowymi. Eksport gazu na Ukrainę rozpoczęty w sierpniu 2016 r. wyniósł ponad 0,37 mld m sześc. gazu. Pozyskano też 60 tys. nowych umów z odbiorcami indywidualnymi na rynku niemieckim.

PGNiG sprzedał też o 10 proc. więcej ciepła niż rok wcześniej. Wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła wyniósł 12 proc. r/r i osiągnął poziom 1,26 mld zł.

Sprzedaż energii elektrycznej wzrosła o 3 proc. Przyczyniło się to do wzrostu przychodów z tego tytułu o 3,6 proc. do 600 mln zł.

Na wyniki segmentu poszukiwawczo - wydobywczego wpłynęły przede wszystkim niższe przychody ze sprzedaży ropy naftowej i kondensatu, co wynikało ze spadających cen ropy. Przychody ze sprzedaży w segmencie wyniosły 4,29 mld zł i były o 12 proc. niższe niż rok wcześniej.

W roku 2017 PGNiG chce nadal rozbudowywać sieć dystrybucyjną i związany z nią wzrost wolumenu dystrybuowanego gazu również z wykorzystaniem stacji regazyfikacyjnych LNG na terenie północno-wschodniej Polski.

Na rozbudowę sieci spółka planuje przeznaczyć 1,7 mld zł. W konsekwencji planowany jest także stabilny wzrostu wolumenu sprzedaży oraz marży. Oczekiwany jest także wzrost eksportu gazu na Ukrainę oraz wzrost sprzedaży w Niemczech.

PGNiG oczekuje też, że w drugiej połowie 2017 r. zapadnie korzystne rozstrzygnięcie postępowania arbitrażowego z Gazpromem.

SzSz(PAP)