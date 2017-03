Zwiększenie przychodów z działu publicznego, a także restrukturyzacja długu, polegająca na jego zmniejszaniu to główne tegoroczne cele grupy kapitałowej CUBE ITG – poinformował zarząd grupy na konferencji prasowej.

Przychody ze sprzedaży grupy w 2016 r. wyniosły prawie 111 mln zł, zysk EBIDTA sięgnął prawie 32 mln zł, a zysk netto za cały rok ok. 10,6 mln zł. Łączna wysokość zadłużenia przekracza 110 mln zł. Jak zapowiada zarząd, w tym roku dług ma zostać obniżony o 10 mln zł.

Do końca II kwartału planujemy przeprowadzić emisję obligacji o wartości ok. 10 mln zł. W połowie kwietnia mija termin zapadalności jednej z poprzednich emisji, gdzie do wykupu będą obligacje o wartości 2,9 mln zł. Termin wykupu kolejnej, o wartości 5 mln zł, mija w końcu czerwca, ale tę planujemy zrolować – zapowiedział Arkadiusz Zachwieja, wiceprezes zarządu.