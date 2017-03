27 marca Polska Grupa Górnicza wypłaci całej ok. 30-tysięcznej załodze jednorazową nagrodę w wysokości 1,2 tys. zł brutto dla każdego pracownika - podano podczas środowego spotkania ze związkowcami. Umożliwiają to lepsze od zakładanych wyniki firmy

Kwota nagrody, związanej z lepszymi od prognozowanych wynikami spółki w ubiegłym roku, jest zgodna z pierwotną propozycją zarządu Grupy, złożoną podczas rozmów ze stroną społeczną w sprawie warunków połączenia PGG i Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW). Związkowcy liczyli, że uda się wynegocjować wyższą kwotę, ostatecznie jednak - podczas środowego spotkania - przyjęli do wiadomości decyzję zarządu.

O zaakceptowaniu nagrody w wysokości 1,2 tys. zł brutto na pracownika związkowcy informują media na razie nieoficjalnie, choć informacja została już przekazana pracownikom kopalń. O ustaleniach oficjalnie nie informuje też na razie PGG, która prowadzi rozmowy z bankami na temat restrukturyzacji zadłużenia, w związku z przygotowaniami do planowanego na początek kwietnia połączenia z Katowickim Holdingiem Węglowym. W związku z tym przedstawiciele spółki obecnie nie wypowiadają się w sprawach dotyczących jej finansów.

Komunikat w sprawie wypłaty jednorazowego świadczenia dla pracowników PGG zostanie ogłoszony w przyszłym tygodniu - powiedział rzecznik PGG Tomasz Głogowski, wstrzymując się od komentowania związkowych informacji na temat ustalenia kwoty świadczenia.

Wypłata jednorazowej nagrody jest możliwa w związku z lepszymi od zakładanych wynikami PGG za ubiegły rok. Spółka zamknęła 2016 r. ponad 300-milionową stratą, ale był to wynik o 42,5 mln zł lepszy od prognozowanego w biznesplanie - wpłynął na to m.in. wzrost cen węgla oraz ustabilizowanie produkcji w końcówce roku. W ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku PGG nie traciła już na sprzedaży węgla.

Na wypłatę nagrody przeznaczone będzie ponad 30 mln zł, natomiast pozostała część środków uzyskanych dzięki lepszym wynikom trafi na wyrównanie wynagrodzeń w PGG do średniego poziomu 6225 zł. W porozumieniu społecznym, otwierającym drogę do połączenia KHW i PGG, zarząd Grupy zobowiązał się do ukształtowania średniego wynagrodzenia właśnie na takim poziomie - dla części górników z kopalń holdingu ma to oznaczać wzrost miesięcznego wynagrodzenia po przejściu do PGG.

Inicjatywa wypłacenia jednorazowej nagrody załodze PGG zrodziła się w trakcie rozmów dotyczących fuzji Grupy z KHW. Związkowcy postulowali wówczas renegocjację porozumienia z kwietnia ubiegłego roku, na mocy którego w PGG na dwa lata zawieszono nagrodę roczną, tzw. czternastą pensję. Argumentowali, że lepsze wyniki spółki oraz perspektywa fuzji z holdingiem, to przesłanki do wznowienia rozmów o "czternastce". Ostatecznie do takich rozmów nie doszło, zarząd PGG zaproponował jednak wypłatę jednorazowego świadczenia.

Podczas negocjacji z zarządem związkowcy wystąpili również z postulatem waloryzacji wartości bonów żywnościowych, należnych górnikom zatrudnionym pod ziemią. Obecnie wartość takiego bonu wynosi 14,90 zł na dniówkę; kwota ta nie była waloryzowana od kilku lat. Zarząd PGG jak dotąd nie przedstawił stanowiska w tej sprawie.

PAP, MS