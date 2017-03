Transakcje na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce w 2016 roku wyniosły blisko 4,6 mld euro - wynika z raportu firmy doradczej EY. Polska ponownie była liderem w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych.

To najwyższy wynik od rekordowego 2006 roku - podkreśla w raporcie EY "Poland. The real state of real estate".