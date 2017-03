Budowa dróg, wodociągów, kanalizacji, dostęp do internetu, to główne sposoby podniesienia jakości życia na wsi, które mają być realizowane w ramach projektów zapisanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - wskazał w środę wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki

Przyjęta przez rząd Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zakłada m.in. podniesienie poziomu dochodów gospodarstw domowych na wsi oraz wyrównanie poziomu jakości życia między obszarami wiejskimi i miejskimi.

Dążymy do tego, żeby na wsi żyło się w 70 procentach, jak w mieście. To trudny proces, trzeba go poprowadzić, ale zakładamy, że osiągniemy cel do 2030 r. - powiedział Zarudzki w środę podczas posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi. Podkreślił, że za realizację tych zadań odpowiedzialny jest cały rząd, a nie tylko resort rolnictwa.

Zarudzki podkreślił, że mimo, iż widoczne są tendencje upodabniania się jakości życia na wsi i w mieście, to jednak, gdy wziąć pod uwagę dochodowość, dystans ten jest wciąż duży.

Wzrasta dochód rozporządzalny na osobę na wsi, ale w miastach wzrasta bardziej i te różnice się pogłębiają. To jest problem, z którym się mierzymy - dodał.

Zwrócił uwagę na znacznie niższy poziom jakości życia na wsi niż w mieście, pod względem dostępności transportowej, wodociągowej, kanalizacji czy dostępu do internetu.

Drogi to jeden z podstawowych elementów dostępności, czyli jakości życia i też mobilności . Drogi to jeden z pierwszych argumentów poprawy jakości życia, z całym dobrodziejstwem tego, co już zrobiliśmy i co jest do zrobienia - powiedział.

Wskazał także na duże potrzeby w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na wsi. Są one różne w poszczególnych województwach - jeśli chodzi o wodociągi, to w województwie w którym jest pod tym względem najlepiej 85-87 proc. obszarów wiejskich ma do nich dostęp. W najlepiej skanalizowanym województwie wskaźnik ten wynosi 55 proc. Zarudzki zaznaczył, że w ostatnich latach sytuacja systematycznie się poprawia, ale jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia.

Na obszarach wiejskich należy wybudować jeszcze 40 tys. km sieci wodociągowej. W obecnym tempie potrzebujemy na to 12 lat - powiedział.

Wiceminister wskazał też na potrzebę tworzenia na terenach wiejskich lepszego dostępu do internetu oraz do usług z zakresu ochrony zdrowia, kultury, ale też szkół i przedszkoli.

Zarudzki powiedział, że zadania związane z rozwojem infrastruktury na wsi i podniesieniem dochodów jej mieszkańców obejmują projekty strategiczne koordynowane przez ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi, wpisane w SOR. Wiceminister przypomniał, że wśród 170 projektów strategicznych wpisanych w SOR, aż 16 jest koordynowanych przez resort rolnictwa.