W Polsce powinien być bank inwestycyjny, który będzie wspierał rozwój firm z kraju oraz z regionu i sądzę, że Bank Pekao może być właśnie takim bankiem – powiedział Michał Krupiński, prezes PZU, w wywiadzie dla Bloomberg TV

Prezes PZU Michał Krupiński w wywiadzie dla Bloomberga opowiadał o zakupie akcji Banku Pekao od włoskiego UniCredit (PZU ma nabyć 20 proc. akcji banku, Polski Fundusz Rozwoju – 12,8 proc.). Jak powiedział, transakcja powinna zostać domknięta w maju lub w czerwcu.

Umowa zakupu akcji Pekao broni się sama ze względu na jej zalety finansowe. Kupiliśmy bardzo dobry bank, który obsługuje firmy – prawie co druga firma w Polsce ma związki z Pekao. Poza tym jest to bank dochodowy, płacący wysokie dywidendy – powiedział w Bloomberg TV Krupiński.

Zwrócił uwagę też na możliwe synergie, wynikające ze współpracy z Pekao przy sprzedaży ubezpieczeń. Do tego jeszcze dochodzi należąca do banku spółka, zajmując się zarządzaniem aktywami, czyli TFI Pioneer, która również zostanie kupiona. Tutaj jest spore pole do współpracy z należącym już do ubezpieczyciela TFI PZU.

Chcemy rozwijać działalność w zakresie zarządzania aktywami. Będzie ona coraz ważniejsza, jako że Polacy będą się bogacić. Do tego dochodzi jeszcze plan zwiększenia oszczędności Polaków, nad którym obecnie pracuje rząd. Widzimy więc duży potencjał w sprzedaży produktów życiowych połączonych z oszczędzaniem – powiedział prezes PZU.

Ale Krupiński ma także pomysł na Bank Pekao. Wprawdzie, jak powiedział, nie są planowane większe zmiany w strategii tego banku, ale może on dodatkowo wejść w jeszcze jeden segment rynkowy.

Chcemy więcej zainwestować w technologię. Ale sądzimy także, że w Polsce powinien być bank inwestycyjny, który będzie wspierał polskie firmy i firmy naszego regionu w rozwoju. Sądzę, że Bank Pekao może być takim UniCredit w tej części Europy, a jak wiemy, UniCredit jest liderem w bankowości inwestycyjnej – powiedział Michał Krupiński.

Przypomnijmy, że umowa, jaką PZU i PFR podpisały z UniCredit, zakłada zakup akcji Banku Pekao za 123 zł za akcję. Obecnie akcja Pekao kosztuje już 136,22 zł. Od chwili ogłoszenia informacji o transakcji akcje banku zdrożały o ponad 13 proc., zaś akcje samego PZU – o prawie 13 proc.