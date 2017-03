Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje, że obecny poziom stóp proc. sprzyja utrzymaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego i równowagi makroekonomicznej - podała RPP w komunikacie po posiedzeniu.

W ocenie Rady, po istotnym wzroście w pierwszych miesiącach roku, inflacja ustabilizuje się na umiarkowanym poziomie.

Rada zwróciła uwagę, że w Polsce w IV kw. ub.r. tempo wzrostu gospodarczego było nieco wyższe niż w poprzednim kwartale.

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 1,50 proc. w skali rocznej.

RPP podkreśliła też, że inflacja bazowa jest nadal zbliżona do zera, co wskazuje na utrzymującą się niską presję popytową. Mimo rosnącego zatrudnienia i płac, wciąż umiarkowana jest także dynamika jednostkowych kosztów pracy.

W komunikacie czytamy, że zgodnie z marcową projekcją z modelu NECMOD - przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP i z uwzględnieniem danych dostępnych do 20 lutego 2017 r. - roczna dynamika cen znajdzie się z 50-proc. prawdopodobieństwem w przedziale 1,6 proc. do 2,5 proc. w 2017 r. (wobec 0,5-2 proc. w projekcji z listopada 2016 r.), 0,9-2,9 proc. w 2018 r. (wobec 0,3-2,6 proc.) oraz 1,2-3,5 proc. w 2019 r. Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-proc. prawdopodobieństwem w przedziale 3,4-4% w 2017 r. (wobec 2,6-4,5% w projekcji z listopada ub. r.), 2,4-4,5% w 2018 r. (wobec 2,2-4,4%) oraz 2,3-4,4% w 2019 r.

Jak powiedział według jego oglądu sytuacji merytorycznej nie będzie takiej potrzeby, aby podnosić stopy, ale sytuacja może się zmienić np. wpływ mogą mieć wyniki wyborów we Francji i wzrost cen ropy. Dodał, że jeśli wskaźnik cen utrzymywałby się blisko dolnej granicy czyli 1,6 proc., to nie widziałby powodów do podnoszenia stóp nawet w 2018 r. Zaznaczył jednak, że trudno tak daleko przewidywać.

Obecny na konferencji prasowej członek RPP Łukasz Hardt dodał, że po lipcowej projekcji pojawi się więcej informacji także i o tym co naszczeka w 2018 r.

Np. przewidywanie ceny ropy zawsze jest obarczone dużym ryzykiem. Kluczowe jest to, czy w naszej gospodarce nie rodzą jakieś zjawiska w wyniku których rosłaby presja inflacyjna. Teraz trudno nam to określić. „Wait and see” to nie jest „wait and do nothing” my obserwujemy uważnie to, co się dzieje. Ujemne stopy procentowe mogą nam towarzyszyć nawet do końca projekcji inflacyjnej – powiedział Hardt.