Rada Polityki Pieniężnej nadal utrzymuje nastawienie „wait and see”. RPP, pomimo wyższych prognoz inflacji, nie zmieniła swojej retoryki, co jednak też nie jest niespodzianką – uważa Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.

W dzisiejszym komunikacie po posiedzeniu RPP zamieszczono najnowsze prognozy NBP dotyczące PKB i inflacji. Zgodnie z przewidywaniami nieznacznie tylko skorygowane zostały prognozy PKB (w tym roku wzrost oczekiwany jest na poziomie 3,7 proc. wobec 3,6 proc. w projekcji listopadowej), istotnej rewizji w górę uległy natomiast prognozy wskaźnika CPI (w tym roku oczekiwany jest poziom 2,1 proc. wobec 1,3 proc. w listopadzie). Uzasadnienie tej korekty dopiero poznamy, ale można spodziewać się że czynnikami za nią stojącymi były już obecnie wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim ceny surowców energetycznych oraz wyższe prognozy cen żywności. RPP, pomimo wyższych prognoz inflacji, nie zmieniła swojej retoryki, co jednak też nie jest niespodzianką. Rada pozostaje w trybie „wait and see”, obserwując to co dzieje się w gospodarce – pisze w swoim komentarzu ekonomistka.