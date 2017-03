Prezes i CEO Nokii Rajeev Suri i wicepremier Mateusz Morawiecki rozmawiali w środę o dalszym zaangażowaniu Nokii w rozwój polskiego sektora teleinformatycznego (ICT).

Zatrudniając ponad 4 600 pracowników Nokia jest największym inwestorem w branży ICT w Polsce, a ulokowane tu centra badawczo-rozwojowe są zarazem ważnym filarem strategii R&D globalnej firmy. Ponad 3 500 specjalistów R&D w Polsce tworzy nowe technologie pozwalające rozwinąć możliwości ‘połączonego świata’. Aby wspierać ambicje Polski w obszarze ICT, dzielimy się naszymi doświadczeniami i dostarczamy zaawansowane technologie operatorom telekomunikacyjnym, przedsiębiorstwom i jednostkom sektora publicznego, np. sieci bezpieczeństwa publicznego, dostęp szerokopasmowy, czy też systemy komunikacji kolejowej – powiedział Rajeev Suri.

Polsce bardzo zależy na współpracy z inwestorami zagranicznymi, którzy rozwijają nowe technologie w perspektywicznych branżach. Nokia to marka, do której Polacy mają szczególny sentyment, a Nokia dziś to przede wszystkim kreator technologii i infrastruktury telekomunikacyjnej przyszłości. To w Polsce znajduje się europejskie serce i mózg przemysłu przyszłości Made in Nokia, które już dygitalizują takie sektory jak kolej, bezpieczeństwo, czy rozwijają Internet rzeczy. Każdy inwestor, który ma ambicje zmieniać światową gospodarkę przy pomocy najnowocześniejszych rozwiązań i tworzący miejsca dla najwyższej klasy specjalistów, może liczyć na przychylność polskiego rządu – powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki, minister rozwoju i finansów