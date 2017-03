Połączenie Komisji Nadzoru Finansowego z Narodowym Bankiem Polskim jest potrzebne - uważa przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski. Podczas czwartkowego posiedzenia sejmowej komisji finansów publicznych zaapelował o przygotowanie projektu ustawy w tej sprawie.

Jeżeli chodzi o prace w KNF nad ustawą dotyczącą połączenia KNF-u i NBP, to takich prac nie ma. My nie mamy inicjatywy ustawodawczej, więc nie przygotowujemy ustawy w tym zakresie. Uważam, że taka ustawa powinna być. (...) Mam nadzieję, że ewentualnie posłowie, czy odpowiednie inne ciało mające inicjatywę ustawodawczą, taki projekt przygotuje i apeluję o to. (...) Uważam, że nadzór połączony z bankiem centralnym jest potrzebny - powiedział Chrzanowski.