Szef dyplomacji Francji Jean-Marc Ayrault przestrzegł w czwartek koncern z branży cementowej LafargeHolcim, by się "dobrze zastanowił", zanim sprzeda cement na budowę muru na granicy amerykańsko-meksykańskiej, który zapowiedział prezydent USA Donald Trump.

"Ta firma powinna się dobrze zastanowić" - odparł Ayrault pytany o wypowiedź szefa LafargeHolcim, Erica Olsena.

W wywiadzie dla AFP powiedział on: "Jesteśmy gotowi dostarczyć nasze materiały budowlane na potrzeby wszelkich rodzajów projektów infrastrukturalnych w Stanach Zjednoczonych". "My nie mamy opinii politycznych" - podkreślił.

Przypominam, że na przedsiębiorstwach ciąży również odpowiedzialność społeczna i środowiskowa - podkreślił szef francuskiej dyplomacji. - To przedsiębiorstwo sprawiło, że mówiło się już o nim niedawno, gdy zostało oskarżone o finansowanie Daesz (arabski akronim Państwa Islamskiego - PAP) po to, by móc kontynuować działalność w Syrii".