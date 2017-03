Można oczekiwać, że pozytywna ocena perspektyw rozwoju polskiej gospodarki dokonana przez KE znajdzie odzwierciedlenie w postrzeganiu Polski przez rynki finansowe, a więc i w prognozach dla Polski agencji ratingowej S&P - uważa Piotr Łasak z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego

Polska gospodarka jest w fazie silnego wzrostu, mimo dość niskiego poziomu inwestycji w 2016 roku - oceniła Komisja Europejska w najnowszym raporcie o sytuacji gospodarczej w Polsce Country Report 2017, który w czwartek wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis przedstawi polskim parlamentarzystom.

Czytaj Komisja Europejska dobrze o polskiej gospodarce

Można oczekiwać, że przedstawiona przez Komisję pozytywna opinia co do perspektyw rozwoju polskiej gospodarki znajdzie swoje odzwierciedlenie w ocenie, dokonanej przez rynki finansowe. Najbliższa prezentacja prognoz dla Polski, zapowiedziana przez agencję ratingową S&P, będzie miała miejsce 21 kwietnia. To wydarzenie będzie miało, z kolei, przełożenie na dalsze kształtowanie kosztu naszego zadłużenia. Warto podkreślić, że od końca stycznia obserwujemy spadkowy trend dotyczący oprocentowania polskich obligacji skarbowych, a wnioski z raportu Komisji powinny go tylko umocnić - uważa Piotr Łasak, ekspert ds. finansów międzynarodowych w Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.