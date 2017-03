Firma Lego zanotowała najwyższe w swej 85-letniej historii przychody za pełen rok obrachunkowy - podała w czwartek agencja AP Financial News. Przyczyniło się do tego duże zainteresowanie legendarnymi klockami w większości regionów świata.

Jak poinformowali przedstawiciele duńskiej firmy duży popyt na produkowane przez nią klocki w 2016 roku na większości światowych rynków przyczynił się do 6-proc. wzrostu jej przychodów za pełen rok obrachunkowy. Osiągnęły one wartość 37,9 mld koron (5,4 mld dol.). To najwyższy wynik w 85-letniej historii Lego.

Zysk netto pozostającej w rękach prywatnych firmy wyniósł w 2016 roku 9,4 mld koron (1,3 mld dol.), w porównaniu z 9,2 mld koron w roku 2015.

Cytowany przez AP dyrektor generalny grupy Lego Bali Padda, podkreślił, że "jest zadowolony" z wydajności, z jaką pracuje firma. Dodał, że wzrost sprzedaży w ostatnich sześciu miesiącach 2016 r. "był bardziej zrównoważony niż w latach poprzednich".

Do rekordowych wyników przyczynił się, jak podkreślili przedstawiciele Lego, "wysoki potencjał" rynku chińskiego oraz dobra sprzedaż w Europie. W Stanach Zjednoczonych nie zanotowano natomiast znaczącego wzrostu sprzedaży.

Będziemy kontynuować ścisłą współpracę z naszymi partnerami detalicznymi, która daje nam impuls do udoskonalania naszych produktów, pomaga nam osiągać coraz lepsze wyniki, co przekłada się na zainteresowanie dziecięcych odbiorców (naszymi zabawkami - PAP) - powiedział cytowany przez AP Padda.

Brytyjczyk Bali Padda przejął stery Lego 1 stycznia 2017 roku od Joergena Vig Knudstorpa, który kierował duńską firmą przez 12 lat. Duńczyk, który w 2004 roku został pierwszym szefem Lego spoza rodziny założycielskiej, odbudował pozycję firmy na rynku i sprawił, że znów zaczęła przynosić zyski.

Innowacyjność jest postawą naszego sukcesu. Co roku 60 proc. naszej oferty stanowią nowe produkty - powiedział cytowany przez AP Padda.

Według przedstawicieli duńskiego producenta w 2016 roku sprzedano łącznie ok. 75 mld klocków Lego w ponad 140 krajach. Firma zatrudnia ponad 19 tys. pracowników na całym świecie. Nie publikuje danych kwartalnych.

Grupa Lego jest prywatną spółką rodzinną z siedzibą w Billund. Jej główne oddziały znajdują w Enfield (USA), Londynie (Wielka Brytania), Szanghaju (Chiny) i Singapurze. Firma została założona w 1932 roku przez Ole Kirka Kristiansena. Jej głównym produktem są klocki Lego, a sposób ich łączenia został opatentowany w 1958 roku.

