Grupa Ergo Hestia zaprezentowała wyniki 25-letniej działalności na rynku ubezpieczeń. Zarówno tych biznesowych, jak i tych spoza głównej działalności finansowej grupy.

W grupie Ergo Hestii są takie podmioty jak: Ergo Hestia, Mtu, Mtu24.pl, You Can Drive i Ergo Hestia na Życie. Na koniec 2015 r. wartość składki przypisanej brutto wyniosła 3,7 mld zł w ubezpieczeniach majątkowych, co stanowi 13,5 proc. rynku i 1,6 mld zł w polisach na życie czyli 6 proc. rynku. Wartość aktywów spółek z grupy Ergo Hestia wyniosła w opisywanym czasie 10,8 mld zł.

Według danych na koniec 2015 r. grupa wypłaciła 2,4 mld zł odszkodowań, zatrudniała 2.662 pracowników – w tym 70 proc. kobiet, 71 tys. osób wykonywało czynności agencyjne, we flocie grupy 36 proc. stanowiły samochody hybrydowe.

W podsumowaniu swojej 25 -letniej działalności, spółka podaje, że wprowadziła pierwszy system sprzedaży on-line i pierwsze eKonto ubezpieczeniowe oraz jako pierwszy na rynku ubezpieczyciel funkcję Rzecznika Klienta.

Do działalności spoza biznesu Ergo Hestia zalicza prowadzenie dwóch fundacji. Jedną z nich jest Fundacja na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych „Integralia”- w opsiywanym czasie programem objętych było 319 osób niepełnosprawnych, a drugą Fundacja Artystyczna „Podróż Hestii” - w konkursach organizowanych przez tę fundację wzięło udział 414 młodych twórców.