Prawie 90 proc. pociągów pasażerskich dotarło o czasie do celu w czwartym kwartale 2016 roku - wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego

Jak podaje UTK, w czwartym kwartale ubiegłego roku punktualność kolejowych przewozów pasażerskich kształtowała się na poziomie 89,42 proc., względem 91,43 proc. odnotowanych w trzecim kwartale 2016 roku.

W ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku licencjonowani przewoźnicy kolejowi uruchomili łącznie 419,2 tys. pociągów, czyli o około 8,5 tys. mniej niż w trzecim kwartale 2016 roku, odwołano ponadto 1 tys. 55 pociągów.

Według UTK średni czas opóźnień pociągów na stacji końcowej (wraz z opóźnieniami do 5 minut) wyniósł 9 minut 16 sekund. Największy odsetek stanowiły pociągi opóźnione do 5 minut, bo było ich 54,9 proc. (blisko 54 tys.) oraz od 5 do 60 minut - 43,1 proc. (ponad 42 tys.).