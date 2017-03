Zarządy PZU SA i PZU Życie SA podjęły decyzję o rozpoczęciu procesu restrukturyzacji zatrudnienia - poinformował spółki w komunikacie na stronie internetowej.

Restrukturyzacja Dotyczyć będzie wszystkich obszarów funkcjonalnych firmy. Proces ma się rozpocząć 24 marca i zakończyć 17 grudnia 2017 roku. Redukcja zatrudnienia może objąć nie więcej niż 956 pracowników PZU SA i PZU Życie SA.

„Proces zmiany, jaka nas czeka, związany jest z przyjętą i realizowaną Strategią Grupy PZU na lata 2016-2020. Ważne jest dla mnie, aby był on przeprowadzony w sposób jak najmniej dotkliwy i zapewnił zwalnianym pracownikom istotną pomoc. Liczę, że wypracowane porozumienie ze związkami zawodowymi działającymi w PZU uwzględni oczekiwania każdej ze stron. Nadchodzący czas będzie także dużym wyzwaniem dla naszych menadżerów. Zależy mi na tym, aby w tym trudnym okresie byli szczególnie wrażliwi i uważni oraz wspierali członków swoich zespołów” – powiedział Bartłomiej Litwińczuk, członek zarządu PZU.

„Naszym celem jest zapewnienie pracownikom objętym zwolnieniami korzystniejszych warunków odejścia, niż gwarantują to przepisy prawa. Oprócz odpraw gwarantowanych, wynikających z ustawy o zwolnieniach grupowych, chcemy także wypłacić dodatkową odprawę. Otrzymają ją Ci pracownicy, którzy zawrą porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę. To jednak nie wszystko. Każda osoba objęta procesem zwolnień grupowych będzie miała możliwość skorzystania ze specjalnie przygotowanego programu outplacmentowego. Wszystko to po to, aby oprócz wsparcia finansowego zapewnić naszym pracownikom jak najszybszy powrót na rynek pracy” – powiedziała Magdalena Kurpiewska, dyrektor biura zarządzania kadrami.