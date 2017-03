Pogłębiony do 12,5 m głębokości tor wodny Świnoujście-Szczecin to większe statki w szczecińskim porcie i większy zysk - powiedział prof. Stanisław Gucma z Akademii Morskiej w Szczecinie.

"W przyszłości przewidywany jest wzrost liczby statków wchodzących do portu w Szczecinie" - powiedział Gucma. "W tej chwili notuje się rocznie około 10 tys. wejść statków. W latach 30. liczba wejść ma wzrosnąć do 15 tys. i to wejść statków dużo większych niż obecnie. To pociągnie za sobą znaczne zwiększenie obrotów portu i zwiększenie jego zysków" - dodał w rozmowie z PAP prof. Gucma.

Ekspert przypomniał, że obecnie do szczecińskiego portu mogą wchodzić statki o maksymalnej długości 200 m. "Masowiec o takiej długości i zanurzeniu nieco ponad 9 m może przewieźć około 16 tys. ton ładunku. Jeżeli tor wodny pogłębimy do 12,5 m, to może tu wchodzić masowiec o długości 220 m i zanurzeniu między 11 a 11,5 m. Taka jednostka to jest już 40 tys. ton ładunku, a więc różnica jest zasadnicza" - podkreśla Gucma.

Podobnie wygląda sprawa w przypadku innych rodzajów statków. "Obecnie dwustumetrowe kontenerowce o zanurzeniu w granicach 9 m przewożą średnio od 1,8 tys. do 2 tys. TEU (TEU - pojemność standardowego kontenera - PAP). Po pogłębieniu mówimy o kontenerowcu długim na 240 m i prawie 4 tys. TEU" - powiedział Gucma.

Głębszy tor wodny to także możliwość przyjmowania większych wycieczkowców. Według Gucmy szczeciński port może przyjmować takie jednostki o długości 200 m, a przy specjalnych procedurach i odpowiedniej pogodzie długie na 220 m. Po pogłębieniu będą mogły wchodzić tu wycieczkowce o długości 260 m, które mogą przewieźć 3 tys. pasażerów. To trzykrotnie więcej pasażerów, niż obecnie może przypłynąć na jednym wycieczkowcu - dodał.

Bez pogłębionego toru wodnego szczecińskiemu portowi grozi marginalizacja - podkreśla z kolei Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Z szacunków zarządu wynika, że w szczecińskim porcie w 2030 r. bez pogłębionego toru wielkość przeładunków wyniesie nieco powyżej 10 mln ton, czyli mniej więcej tyle, ile obecnie. Przy pogłębionym torze wodnym do 12,5 m ten wolumen wrośnie, osiągając wartość od 14 mln ton do nawet 17 mln, z dalszą perspektywą wzrostu.

Jak podkreśla Gucma, głębszy tor wodny stymuluje rozwój portu; projektowane są większe nabrzeża, nowe terminale, a także mówi się o budowie nabrzeży głębokowodnych.

"Szczecin to wewnętrzny port, ale port otwarty, z połączeniem z Berlinem, możliwością połączenia rzekami i bardzo dobrą komunikacją, czyli modernizowaną Nadodrzańską Magistralą Kolejową i budowaną S3. () Jeżeli to się uda to zyskujemy doskonałe połączenie drogowe z całą południową Europą. W tej sytuacji należy zdecydowanie unowocześnić nasze porty w Szczecinie i Świnoujściu" - dodał Gucma.

Projekt ustawy ws. budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m wpłynął już do Sejmu. Pogłębienie toru jest niezbędne dla rozwoju portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej - podkreślili autorzy rządowego projektu ustawy. Dzięki projektowanym przepisom etap proceduralny związany z inwestycją ma być krótszy o sześć miesięcy.

Inwestycja będzie prowadzona w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Jej wartość to ok. 1 mld 385 mln zł. 85 proc. pieniędzy ma pochodzić ze środków unijnych, a 15 proc. z budżetu państwa. Inwestycja ma być zrealizowana do 2022 r.

Planowana inwestycja jest kontynuacją i trzecim etapem projektu modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin. Jej drugi etap pod nazwą "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński), strona wschodnia i zachodnia" zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej 2007-2013.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście jest spółką akcyjną z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Zarządza dwoma portami: w Szczecinie i Świnoujściu.

W porcie w Świnoujściu znajduje się przede wszystkim terminal dla suchych ładunków masowych oraz terminal promowy. Port w Szczecinie obsługuje zarówno ładunki drobnicowe - w tym kontenery, wyroby hutnicze i ładunki wielkogabarytowe, jak również ładunki masowe - suche i płynne. Oba porty oferują także usługi przeładunkowo-składowe towarów rolno-spożywczych. (PAP)