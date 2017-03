Barometr Ofert Pracy wzrósł w lutym do 218,6 pkt. w porównaniu do stycznia, kiedy to wyniósł 213,5 pkt. – poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).

Barometr Ofert Pracy - przygotowywany przez BIEC wraz z Katedrą Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – wskazuje zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu i jak komentuje BIEC wyraźnie wzrósł po kilkumiesięcznym okresie spowolnienia.

W lutym br. liczba ofert pracy zwiększyła się w większości województw. Zauważalny spadek liczby wakatów odnotowaliśmy w woj. dolnośląskim. Ograniczenie ich liczby, choć mniejsze, wystąpiło także w woj. świętokrzyskim, lubelskim oraz lubuskim. Liczba wakatów w woj. podkarpackim oraz zachodniopomorskim pozostała bez zmian w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Największy wzrost zapotrzebowania na nowych pracowników zaobserwowaliśmy w woj. mazowieckim. – czytamy w komentarzu Biura.

W swoim komentarzu BIEC dodaje, że stosunkowo dużo ofert przybyło w regionie północnym, centralnym i południowym. Największy wzrost liczby ofert zatrudnienia w lutym w stosunku do miesiąca poprzedniego wystąpił w naukach ścisłych i inżynieryjnych, nieco mniejszy w usługach, najmniejszy wzrost dotyczył wakatów dla absolwentów nauk społecznych i prawnych. Zmniejszyło się zapotrzebowanie na nowych pracowników fizycznych.