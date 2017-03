Mostostal Warszawa poinformował w komunikacie, że działając w ramach konsorcjum złożył dokumenty w postępowaniu przetargowym na budowę bloku energetycznego tzw. Elektrowni Ostrołęka C.

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka działając w ramach Konsorcjum, w skład którego wchodzą firmy Doosan Heavy Industries and Construction ("Lider"), Mostostal Warszawa S.A. ("Partner") oraz Acciona Industrial ("Partner"), złożyła dokumentacje do prekwalifikacji w postępowaniu przetargowym na budowę kompletnego bloku o mocy 1000 MW – tzw. Elektrowni Ostrołęka C, na rzecz Zamawiającego Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. - poinformowała spółka w komunikacie.

Elektrownię Ostrołęka C będą budować wspólnie spółki Energa i Enea, które zawarły w tej sprawie umowę inwestycyjną. Obie spółki ogłosiły przetarg na wyłonienie generalnego wykonawcy elektrowni Elektrownia Ostrołęka C będzie miała moc ok. 1 tys. MWe, a koszt jej budowy szacowany jest na 6 mld zł.

Przedstawiciele obu spółek podali, że budowa elektrowni Ostrołęka C, która fizycznie ma się znajdować w sąsiedniej gminie Rzekuń, mogłaby się rozpocząć już w 2018 roku i zakończyć w 2023 roku, a komercyjna działalność Elektrowni Ostrołęka C spodziewana jest w 2024 roku.

Przetarg został ogłoszony 17 grudnia 2016 roku.

