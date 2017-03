W piątek MON uruchomiło nowe postępowanie na dostawę samolotów średniej wielkości do przewozu najważniejszych osób w państwie. Zamówienie będzie udzielone z wolnej ręki; do negocjacji zaproszono firmę Boeing - poinformował resort.

W czwartek Inspektorat Uzbrojenia MON zakończył poprzednie postępowanie na "średnie" samoloty dla VIP-ów, odrzucając z powodu zbyt wysokiej ceny i błędów formalno-prawnych oferty, które złożyli Boeing oraz czeska firma Glomex.

W dniu 10 marca 2017 r. Inspektorat Uzbrojenia uruchomił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na pozyskanie samolotów +średnich+ do przewozu najważniejszych osób w państwie (VIP). Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, a zaproszenie do negocjacji skierowane zostanie do firmy The Boeing Company" - poinformowało w piątek MON.