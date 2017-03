Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki powiedział w piątek w Bukowinie Tatrzańskiej, że są prowadzone rozmowy z kierownictwem Opla, Peugeota i Fiata o produkcji samochodowej w Polsce. Jest rozważana produkcja samochodów elektrycznych i produkcja nowego modelu.

Jesteśmy w kontakcie z najwyższym kierownictwem zarówno Opla jak i Peugeot – powiedział.

Wicepremier dodał, że rozmowy o produkcji samochodowej są prowadzone również na szczeblu ministerialnym ze stroną niemiecką i francuską. "Tutaj wszystkie rozmowy są bardzo pozytywne" - powiedział.

Zakłady polskie są bardzo efektywne, więc jestem przekonany, że będzie to kolejny pozytywny rozdział rozwoju motoryzacji w ramach już nowej powiększonej grupy tutaj u nas w Polsce - powiedział Morawiecki.

Dodał on, że coraz więcej mówi się o produkcji aut elektrycznych. "To bardzo mocno pasuje do naszej strategii elektromobilności" - podkreślił.

Wicepremier zaznaczył także, że są prowadzone rozmowy z kierownictwem Fiata.

Jest szansa, że przyciągniemy do Polski produkcję nowego modelu, ale to jest oczywiście decyzja właściciela - zakończył.

Wicepremier Morawiecki brał w Konferencji Izb Domów Maklerskich odbywającej się w Bukowinie Tatrzańskiej. To doroczne prestiżowe spotkanie branży papierów wartościowych z udziałem inwestorów, przedstawicieli spółek giełdowych, domów maklerskich i banków, organów rządowych, giełd i instytucji rozliczeniowych, organizacji biznesowych i samorządowych.

Na podst. PAP