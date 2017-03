Polacy zjadają rocznie ok. 145 milionów kilogramów ciastek, co oznacza średnio 3,8 kg na osobę, wydając na nie ok. 2,6 mld zł. Wybierając ciastka konsumenci kierują się przede wszystkim smakiem i jakością, zdecydowanie mniej ceną – wynika z raportu firmy doradczej PwC „Rynek ciastek w Polsce”.

• Polacy zjadają ok. 145 milionów kilogramów ciastek rocznie, wydając na nie ok. 2,6 mld zł • Konsumpcja ciastek w Polsce będzie rosła w tempie 1,8 proc. • Dla 60 proc. Polaków dom jest głównym miejscem konsumpcji ciastek, dla 20 proc. - miejsce pracy • Kobiety częściej wybierają ciastka niż mężczyźni – ich udział wśród konsumentów wynosi 60 proc.

Jak wynika z raportu PwC „Rynek ciastek w Polsce” Polak spożył średnio w 2015 roku około 3,8 kilograma ciastek. W porównaniu z innymi krajami regionu Europy Środkowo-Wschodniej poziom konsumpcji ciastek w naszym kraju jest dość niski. W Czechach i Słowacji wyniósł średnio 5,5 kg na osobę, a na Węgrzech 4,7 kg. To jednak i tak znacznie mniej niż np. w Wielkiej Brytanii (13,6 kg na osobę) czy we Włoszech (10,5 kg na osobę).

Obecnie polski rynek ciastek jest w fazie rozwoju: ciastka są częścią rozwiniętej kultury przekąsek, stale oferowane są nowe ich odmiany, będące odpowiedzią na ewoluujące potrzeby i preferencje konsumentów. Zgodnie z naszą prognozą konsumpcja ciastek w kolejnych latach będzie rosła w tempie 1,8 proc., osiągając w 2020 r. poziom 4,1 kg na osobę – mówi Grzegorz Łaptaś, dyrektor w zespole handlu i produktów konsumenckich w PwC.

Zdaniem ekspertów z PwC, w nadchodzących latach będziemy mieli do czynienia ze stopniową zmianą wzorców konsumpcji. Regularne spożywanie ciastek oraz zastępowanie nimi niektórych posiłków, na przykład śniadań (ciastka z błonnikiem, ziarnami zbóż), będzie coraz popularniejsze. Przyczyni się do tego m.in. wzrost zamożności społeczeństwa.

Polacy traktują ciastka jako grupę przekąsek, którymi można się podzielić z rodziną, znajomymi lub gośćmi. Dla 60 proc. konsumentów dom jest głównym miejscem jedzenia ciastek, dlatego – zdaniem ekspertów PwC – większe, rodzinne opakowania nadal będą odgrywać istotną rolę na rynku. 20 proc. respondentów deklaruje, że je w pracy. Udział kobiet wśród konsumentów wynosi 60 proc.

Badanie konsumenckie wskazują, że przy wyborze ciastek Polacy kierują się przede wszystkim smakiem (41 proc.) i jakością (22 proc.). Cena oraz rodzaj produktu znalazły się na kolejnym miejscu wśród odpowiedzi (po 17 proc.).

Rynek ciastek w Polsce jest stosunkowo rozdrobniony. Jednak udział mniejszych podmiotów zmniejsza się i można spodziewać się konsolidacji.

W ciągu ostatnich dwóch lat największe wzrosty zanotowała firma Bahlsen, na drugim miejscu uplasował się DrGerard. Ich udział w rynku wzrósł odpowiednio o 1,3 i 0,7 punktu procentowego. Udział w rynku innych firm pozostał na podobnym poziomie, z wyjątkiem firmy Mondelez, która odnotowała spadek o 1,9 punktu procentowego.

Najwięksi producenci ciastek są aktywni zarówno w obszarze produktów markowych, jak i marek własnych. Mondelez to jedyna duża firma w Polsce, która nie produkuje ciastek sprzedawanych pod markami własnymi sieci handlowych.

Na rynku ciastek w Polsce wartość będą generować firmy skuteczne w innowacjach oraz te, które potrafią tworzyć atrakcyjną ofertę pod marki własne. Widzimy potencjał konsolidacji rynku po stronie producentów, mogący doprowadzić do synergii kompetencyjnej i kosztowej, a zyskają na tym zarówno inwestorzy, jak też polscy konsumenci” – podsumowuje Grzegorz Łaptaś, dyrektor w zespole handlu i produktów konsumenckich w PwC.

(SzSz)