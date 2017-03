Około 600 firm zgłosiło dotąd chęć zrealizowania sztandarowego projektu prezydenta USA Donalda Trumpa - długiego na kilka tysięcy kilometrów muru na granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku, który ma powstrzymać nielegalną imigrację.

Firmy te zgłosiły się w odpowiedzi na przetarg ogłoszony przez rząd USA 24 lutego. Jest to jednak dopiero pierwszy z wielu etapów skomplikowanej procedury, możliwe więc, że część przedsiębiorstw zarejestrowała się tylko na wszelki wypadek - zauważa dpa.

Agencja przypomina też, że dotychczas zapewniono niewielki ułamek kosztów tego projektu, które według niektórych szacunków wyniosą ok. 21 mld dolarów. Także w Partii Republikańskiej, macierzystym ugrupowaniu Trumpa, pojawiają się wątpliwości, czy koszt przedsięwzięcia nie wyklucza jego użyteczności.

Reuters informował na początku marca, że ministerstwo bezpieczeństwa narodowego, które miało zainicjować budowę, wykorzystując w pierwszym okresie środki własne, dysponuje jedynie sumą 20 mln dolarów, która wystarczy tylko na opłacenie umów w sprawie przygotowania prototypu muru.

Mur planowany przez Trumpa ma być zbudowany z betonu i mierzyć ok. 18 metrów wysokości. W kampanii wyborczej Trump mówił, że będzie on "nie do sforsowania, wysoki, potężny i piękny". Według ekspertów konstrukcja muru uszczelniająca całą granicę może kosztować nawet do 40 mld dolarów.

Prezydent USA podpisał rozporządzenie wykonawcze o budowie muru pod koniec stycznia. Wyraził wtedy po raz kolejny opinię, że budowę muru powinny opłacić władze Meksyku, te jednak stanowczo odmówiły finansowania tego projektu.(PAP)