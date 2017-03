Klastry energii pomogą zmniejszyć zagrożenie ubóstwem energetycznym, korzystnie wpłyną na lokalną gospodarkę, obniżą koszty funkcjonowania gospodarstw domowych i biznesu - wynika z ekspertyzy zamówionej przez resort energii.

Ministerstwo Energii opublikowaną ekspertyzę na temat klastrów energii, traktuje jako punkt wyjścia do dyskusji. Jak podkreślił wiceminister energii Andrzej Piotrowski, koncepcja klastrów energii to pomysł pionierski "nawet w skali EU". Ekspertyza ma służyć wypracowaniu "efektywnego, ale i elastycznego" modelu rozwoju klastrów energii w Polsce. Konsultacje dokumentu potrwają do końca marca br.

Klaster energii to porozumienie różnych podmiotów na ograniczonym terenie, które wspólnie wytwarzają i gospodarują energią. Klaster reprezentuje koordynator, którym może być spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu dowolny członek tego klastra. Członkowie klastra mogliby produkować energię ze słońca, wiatru, biogazu i odpadów, w miejscach, gdzie jest to możliwe, również z wody czy złóż geotermalnych. W efekcie - powstałyby samowystarczalne energetycznie obszary, a to z kolei odciąży krajowy system energetyczny.

Zdaniem autorów opracowania, dzięki klastrom spadną koszty funkcjonowania zrzeszonych w nich odbiorców - zarówno gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i samorządów. Zmniejszy się też zagrożenie ubóstwem energetycznym, zaś na słabiej zurbanizowanych terenach klastry korzystnie wpłyną na lokalną gospodarkę.

Autorzy dokumentu podkreślają, że klastry zbudują bezpieczeństwo energetyczne na obszarach mniej zurbanizowanych i zmniejszą uzależnienie od zewnętrznych dostaw surowców.

Klastry energii zdają się umiejscawiać OZE we właściwym dla nich miejscu, blisko lokalnych odbiorców. Przy nowym spojrzeniu na organizację sektora dystrybucji, która aktualnie odpowiada jedynie potrzebom ściśle scentralizowanego systemu energetycznego, rodzi się perspektywa uniezależnienia OZE od zewnętrznych systemów wsparcia w dłuższej perspektywie czasowej - napisali autorzy opracowania.

Klastry energii do polskiego prawa wprowadziła nowelizacja ustawy o OZE z lipca 2016 r. Jest to cywilnoprawne porozumienie, w którym mogą uczestniczyć zarówno osoby fizyczne, prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze jak i jednostki samorządu terytorialnego. Mogą razem wytwarzać, równoważyć zapotrzebowanie, dystrybucję lub obrót energią z odnawialnych źródeł energii, czy też z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu tzw. znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu lub 5 gmin.

Ekspertyza o klastrach została przygotowane przez Krajową Agencję Poszanowania Energii, WiseEuropa-Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich oraz Atmoterm i Krajowy Instytutu Energetyki Rozproszonej.

SzSz (PAP)