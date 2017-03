Choć loty do stolicy Wielkiej Brytanii cieszą się nadal popularnością, to od stycznia br. można zauważyć spadek pod względem liczby sprzedanych biletów lotniczych do tego miasta - wynika z raportu Tanie-Loty.pl. Coraz większym powodzeniem cieszą się kierunki włoskie.

Jak wynika z raportu, jeśli chodzi o liczbę sprzedanych biletów, luty 2017 przyniósł stabilny, 6-proc. wzrost w porównaniu do ubiegłego miesiąca.

Londyn, tradycyjnie, jest na pierwszym miejscu w rankingu najchętniej wybieranych miast, ale widoczny jest trend spadkowy, który zaczął się na początku stycznia. Sprzedaż biletów do Londynu spadła o 16 proc. w porównaniu do stycznia 2017 r. - wynika z raportu.

Jak tłumaczy Anna Pustizzi, redaktor prowadząca Tanie-Loty.pl, coraz większym powodzeniem cieszą się kierunki włoskie, jak np. Rzym czy Mediolan. Zauważalne jest także zainteresowanie lotami do Portugalii.

Wśród TOP 10 miast, w lutym, oprócz Londynu, Rzymu, Mediolanu, popularnością cieszyły się także: Oslo, Paryż, Barcelona, Lizbona, Eindhoven, Dortmund oraz Warszawa.

Z danych Tanie-Loty.pl wynika, że w lutym 71 proc. podróżnych rozpoczęło swój lot na jednym z polskich lotnisk. Wśród nich najpopularniejsze jest warszawskie Lotnisko Chopina (wybrało je 34 proc. podróżujących z Polski). Na drugim miejscu jest Modlin (19 proc.) - spadek o 2 punkty procentowe, a na kolejnych pozycjach uplasowały się: gdańskie lotnisko (12 proc.), krakowskie (11 proc.) i wrocławskie (9,6 proc.).

Niewielki spadek zainteresowania lotami z Modlina wynika z przeniesienia lotów krajowych na Lotnisko Chopina. Liczymy na to, że w związku z inauguracją wielu nowych połączeń z lotnisk regionalnych, ich udział będzie rosnąć - wyjaśniła Pustizzi.

W rankingu przewoźników pierwsze miejsce zajmuje irlandzki Ryanair - ponad 45 proc. klientów serwisu Tanie-Loty.pl wybrało ofertę irlandzkich linii. To o ponad 2 punkty procentowe więcej niż miesiąc temu. Z kolei o 6 punktów procentowych spadło zainteresowanie biletami węgierskiego Wizz Air. Na trzecim miejscu w rankingu przewoźników są linie PLL LOT - 8,5 proc. podróżujących wybrało bilety polskiego przewoźnika.

Tanie-Loty.pl to serwis łączący oferty wszystkich linii lotniczych oraz dostarczający informacji dot. branży turystycznej i taniego podróżowania.

SzSz PAP