Zarówno zachodnia Europa jak i USA w coraz większym stopniu doceniają usługi teleinformatyczne świadczone przez polskie firmy. Łączna wartość ich eksportu, wzrosła z kwoty 13,4 mld złotych podawanej przez Roczniku Handlu Zagranicznego 2015 r. do 16,6 mld zł w aktualnej edycji wyliczenia, czyli o niemal 25%.

Na taki stan rzeczy wpływ ma coraz szerzej podejmowana przez polskie przedsiębiorstwa ekspansja na rynki zagraniczne, która szczególnie daje się zauważyć w sektorze MŚP. Według zrealizowanego badania „Leasing Index” blisko co piąta polska firma z tego segmentu prowadziła działalność za granicą, zaś 20 proc. ankietowanych rozważa podbój zagranicznych rynków w tym roku.

Największy „skok” w USA

Spośród wyszczególnionych przez GUS państw, będących odbiorcami usług teleinformatycznych świadczonych przez polskie firmy, największy wzrost wartości eksportu odnotowano w przypadku USA, gdzie z 1,68 mld urósł on do 2,22 mld złotych, a więc o ponad 35proc.

Analiza danych GUS pokazuje, że jest to dobry czas dla polskich firm na rozpoczęcie ekspansji na rynek USA. Mamy pomysły, kompetencje i nie powinniśmy mieć kompleksów, by próbować sił nawet na najtrudniejszych biznesowo rynkach. Dowodzą tego zarówno sukcesy polskich startupów, jak i dużych firm, które dobrze radzą sobie za oceanem – zwraca uwagę Rafał Kuśmider, CEO firmy dhosting.pl, która niedawno za kwotę 40 tys. zł zakupiła globalną domenę dhosting.com i chce w Stanach Zjednoczonych sprzedawać usługę hostingu rozliczanego od faktycznego zużycia– Zainteresowanie amerykańskich klientów jest większe niż się spodziewaliśmy i to mimo znacząco wyższych cen usług, co wskazuje, że tamtejszy rynek wbrew pozorom, wcale nie jest nasycony - tłumaczy Rafał Kuśmider.

Co najmniej 300 mln zł w górę

Eksport polskich usług ICT rósł również w państwach zachodniej Europy. Coraz częściej sięgają po nie przedsiębiorcy z Wielkiej Brytanii, gdzie w ciągu roku jego wartość wzrosła o 24,5 proc. Dość duży przyrost odnotowano również w przypadku Niemiec, gdzie wyniósł on 22,3 proc., czy w Szwajcarii - niemal 26 proc. Każde z tych państw w analizowanym okresie zapłaciło co najmniej 300 milionów złotych więcej za usługi oferowane przez polskie przedsiębiorstwa technologiczne, zaś USA w 2015 roku przeznaczyło na zakup polskich rozwiązań ICT prawie 600 mln złotych więcej niż w 2014r.

Blisko 25 proc. wzrost zainteresowania krajowymi usługami teleinformatycznymi dotyczy także Holandii, 26 proc. udało się przekroczyć w przypadku eksportu do Irlandii. Procentowo – największy przyrost odnotowano w Danii, gdzie osiągnął on prawie 50 proc., jednak przychody jakie generują polskie usługi w tym kraju są względnie niewielkie i z 219 mln złotych wzrosły one do 325 mln. W przypadku Francji i Szwecji wzrosty były jedynie śladowe.

Polska technologicznym HUB-em

Brytyjski Forbes poinformował, iż Polska w bliskiej przyszłości ma bardzo duże szanse stać się europejskim, technologicznym hubem za sprawą startupów oferujących rozwiązania napędzane nowymi technologiami. Dobrym przykładem jest tu notowana na NewConnect spółka Cloud Technologies, która w ciągu pięciu lat z niewielkiego startupu wdrażającego zaawansowane technologie Big Data wyrosła na lidera w zakresie analityki danych i Big Data Marketingu, a jeszcze w tym roku ma przejść na Rynek Główny GPW.

Warszawska firma, posiadająca największą hurtownię danych w Europie, zanotowała w minionym roku najlepsze wyniki finansowe w swojej historii, generując przychody rzędu 48.1 mln zł, czyli o 46,6 proc. większe niż w roku poprzedzającym.

Już dziś, większość kampanii reklamowych z wykorzystaniem Big Data realizujemy dla zagranicznych klientów. Nasza platforma OnAudience.com (data management platform) przetwarza już ponad 3 mld profili internautów z całego świata. Nasz przykład pokazuje, że startupy technologiczne mają w Polsce sprzyjające warunki do rozwoju, szczególnie jeśli kierują swoją ofertę za granicę, gdzie zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania jest większe z powodu dojrzałości biznesowej przedsiębiorstw i ich wyższej świadomości informatycznej – mówi Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies.

„Go West”

Krajowe firmy oferujące innowacyjne usługi ICT z pewnością będą patrzyły z coraz większym zainteresowaniem na rynek amerykański, co pozwala prognozować jeszcze większe wzrosty eksportu polskich usług za ocean – zgodnie z publikacją Startup Poland Raport 2016, co czwarty startup pytany o główny kierunek zagranicznej ekspansji, wskazywał na USA. Dla porównania, Wielka Brytania była kierunkiem nr 1 dla 14% respondentów, Niemcy zaś dla 9 proc.