Stasiak powiedział, że jego misją jest znalezienie sposobów na pozabudżetowe formy finansowania tak olbrzymich inwestycji na rynku mieszkaniowym. "Dzisiaj mogę powiedzieć, że będzie wiele źródeł finansowania. Po pierwsze, inicjalne finansowanie (tzw. kapitał zasiewowy) będzie pochodziło ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. Utworzony przez BGK kilka lat temu Fundusz Mieszkań na Wynajem miał zostać zasilony kwotą ok. 5 mld zł."

Polacy najczęściej budują dom na wsi (57 proc. respondentów), czyli tyle samo, co w poprzednim roku. 19 proc. ankietowanych odpowiedziało, że buduje dom w mieście liczącym poniżej 50 tys. mieszkańców, a tylko 9 proc. budowało w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców.

Spośród wyszczególnionych przez GUS państw, będących odbiorcami usług teleinformatycznych świadczonych przez polskie firmy, największy wzrost wartości eksportu odnotowano w przypadku USA, gdzie z 1,68 mld urósł on do 2,22 mld złotych, a więc o ponad 35 proc. Eksport polskich usług ICT rósł również w państwach zachodniej Europy. Coraz częściej sięgają po nie przedsiębiorcy z Wielkiej Brytanii, gdzie w ciągu roku jego wartość wzrosła o 24,5 proc. Dość duży przyrost odnotowano również w przypadku Niemiec, gdzie wyniósł on 22,3 proc., czy w Szwajcarii - niemal 26 proc.