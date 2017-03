100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na wsi, np. założenie firmy świadczącej usługi turystyczne, można dostać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór wniosków rusza w poniedziałek. O pieniądze może starać się rolnik lub jego rodzina.

Nabór rozpoczyna się w poniedziałek 13 marca i potrwa do 11 kwietnia 2017 r.

Wnioski należy składać do dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Działanie to ma aktywizować mieszkańców wsi poprzez umożliwienie uzyskiwania dodatkowych dochodów ze źródeł poza rolnictwem. Jest ono finansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej będą mogli starać się rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) w pełnym zakresie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Na pomoc może też liczyć rolnik, który, w ramach systemu wsparcia dla małych gospodarstw, przekaże swoje gospodarstwo innemu rolnikowi.

Jednak osoba, która chce skorzystać z takiej dopłaty, nie może być wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w ciągu 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Pieniądze uzyskane na działalność pozarolniczą mogą być wykorzystane do założenia firmy zajmującej się m.in. przetwórstwem i sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem czy turystyką wiejską. Może też świadczyć usługi opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi czy działalnością weterynaryjną.

Pomoc nie przysługuje osobie, która była lub jest beneficjentem działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego PROW 2007-2013, "Premie dla młodych rolników", "Restrukturyzacja małych gospodarstw" objętych PROW 2014-2020.

Wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Na tej podstawie ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy w poszczególnych województwach. Najwięcej punktów dostaną osoby, które w dniu złożenia wniosku nie przekroczą 40 lat i będą beneficjentem poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Do punktacji uwzględniona będzie skala bezrobocia w powiecie, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie i to czy podjęta działalność gospodarcza będzie innowacyjna, a także to, ile dzięki niej powstanie nowych miejsc pracy.

Premia zostanie wypłacona w dwóch ratach. 80 proc. środków zostanie wypłaconych, gdy beneficjent spełnieni warunki do otrzymania pomocy w ciągu 9 miesięcy od dnia otrzymania decyzji. Pozostałe 20 proc. premii beneficjent otrzyma po realizacji biznesplanu. (PAP)