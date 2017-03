Słoneczna Italia plus II wojna światowa to hasła na które każdy znający historię Polak reaguje entuzjazmem i dodaje do nich trzecie - Monte Cassino. Niestety - "Sniper Elite 4" nie porusza kwestii krwawej batalii stoczonej przez naszych rodaków na włoskiej ziemi. Ale i tak jest niesamowitym doświadczeniem.