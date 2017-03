Polska Grupa Górnicza, która od połowy 2016 r. korzysta z energii elektrycznej dostarczanej przez grupę Energa, dołączyła do grona ponad 70 firm, świadczących usługę DSR, czyli redukcji mocy w celu utrzymania stabilności krajowego systemu elektroenergetycznego.

Jak wynika z informacji Energi i PGE, na mocy porozumienia z należącą do grupy Energa spółką Enspirion, największy polski producent węgla oddał do dyspozycji 30 megawatów, możliwych do wykorzystania w ramach interwencyjnej usługi redukcji zapotrzebowania na moc. Taka usługa jest realizowana na zlecenie Polskich Sieci Energetycznych (PSE), na potrzeby których Energa zakontraktowała 140 megawatów.

Dotychczas Energa podpisała już tego typu umowy z 72 innymi odbiorcami, dzięki czemu dysponuje łącznym potencjałem 600 tzw. negawatów, czyli niewykorzystanych megawatów, powstających gdy odbiorca na określony czas ogranicza własne zużycie energii elektrycznej. PGG zadeklarowała w umowie, że w okresach największego obciążenia polskiego systemu elektroenergetycznego będzie mogła wycofać około 30 megawatów mocy.

Taka współpraca dostawcy i odbiorców energii służy stabilizacji systemu elektroenergetycznego w momentach szczytowego zapotrzebowania na prąd. Zazwyczaj średnie zapotrzebowanie na energię w systemie jest ok. 20 proc. niższe niż dostępna moc, jednak rezerwa mocy zmniejsza się w tzw. szczytach. Występują one codziennie rano i wieczorem, ale największe poziomy osiągają w najbardziej energochłonne dni zimy i lata. W takich momentach negawaty mogą być wykorzystane na zlecenie PSE w ramach interwencyjnej usługi redukcji zapotrzebowania na moc.

Należąca do grupy Energa spółka Enspirion, z którą zawarła umowę PGG, jest największym w Polsce agregatorem, czyli firmą skupiającą potencjał negawatów oferowanych przez odbiorców. Enspirion świadczy usługę DSR (Demand Side Response), czyli zarządzania popytem przy wykorzystaniu negawatów, agregowanych za pomocą wirtualnej elektrowni. Negawaty są dostarczane do krajowego systemu przesyłowego w ramach usługi interwencyjnej redukcji mocy lub wykorzystywane w aukcjach mocy, prowadzonych gdy rosną ceny energii na rynku hurtowym.

Jeszcze niedawno letnie szczyty zapotrzebowania na moc były niższe od zimowych, ale wraz ze wzrostem liczby instalowanych klimatyzatorów, szczytowe zużycie latem zaczęło przerastać zimowe. To właśnie duże zapotrzebowanie na energię w najgorętsze dni lata w 2015 r., wraz z niskim stanem rzek i małą ilością wody nadającej się do chłodzenia bloków, spowodowało drastyczne zmniejszenie dostępnej w systemie rezerwy mocy przed dwoma laty.

Energa rozpoczęła świadczenie systemowych usług DSR w 2014 r. i jest pierwszą firmą w Polsce, która dokonała redukcji zużycia u odbiorców przemysłowych - do tej pory wykonała łącznie 19 redukcji, a łączny zredukowany wolumen wyniósł 2,5 tys. megawatogodzin. Partnerzy, z którymi zawarto umowy dotyczące redukcji mocy - m.in. cementownie oraz firmy z branży hutniczej i papierniczej - otrzymują wynagrodzenie za faktycznie dokonane zmniejszenie zużycia; z tego tytułu wypłacono dotąd ok. 2 mln zł. Przystąpienie do redukcji jest dobrowolne i zależy od bieżących możliwości odbiorcy - dany odbiorca może przystępować do programu redukcji w okresie od 1 do 4 godzin, w zależności od własnych możliwości.

PGG należy do największych w Polsce odbiorców energii elektrycznej. Jak poinformował PAP rzecznik spółki Tomasz Głogowski, rocznie firma zużywa ok. 2 terawatogodziny energii - jedynie niewielka część pochodzi z własnych źródeł, dzięki zainstalowanym w kilku kopalniach silnikom zasilanym metanem pozyskiwanym ze złóż węgla. Od lipca ubiegłego roku głównym dostawcą energii do PGE jest grupa Energa, należąca również do udziałowców PGG.

Energa jest ponadto odbiorcą węgla z kopalń PGG. W grudniu ubiegłego roku Elektrownie Ostrołęka - należące do grupy Energa - zawarły z PGG obowiązującą do końca 2030 r. umowę na dostawę co najmniej 350 tys. ton węgla rocznie, o szacunkowej wartości w całym okresie jej obowiązywania ok. 1,26 mld zł. Druga umowa dotyczy dostaw ok. 2 mln ton węgla rocznie do planowanej elektrowni Ostrołęka C. Szacunkowa wartość tej umowy w okresie 10 lat to ok. 3,9 mld zł.

SzSz(PAP)