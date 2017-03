Sądzę, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu zostanie uchwalona nowelizacja o ochronie przyrody dotycząca wycinki drzew - zapowiedział w poniedziałek prezes PiS Jarosław Kaczyński. W tej sprawie będę bardzo zdecydowany - podkreślił.

Kolejne posiedzenie Sejmu odbędzie się w przyszłym tygodniu, w dniach 22-24 marca.

Projektem noweli miał się zająć Sejm na posiedzeniu w zeszłym tygodniu, jednak do tego nie doszło, bo - jak wyjaśniał poseł wnioskodawca Wojciech Skurkiewicz (PiS) - przepisy wymagają doprecyzowania.

Co do niedopracowania - problem jest rzeczywiście trudny, bo z jednej strony właściciele domów, ogrodów, posesji bardzo cieszą się z tego, że nie muszą zabiegać miesiącami, a często i dłużej, i płacić za to, żeby móc wyciąć jedno drzewo. A z drugiej strony mamy też do czynienia z nadużyciami i to bardzo drastycznymi" - zaznaczył prezes PiS.

Ci, którzy mówili, że dzieje się coś złego, mieli całkowitą rację. Starodrzewy są wycinane, wycinane są drzewa czy całe zespoły drzew, które w żadnym wypadku nie powinny być wycinane. Po prostu doszło tutaj do nadużyć, popełniono błąd" - powiedział Kaczyński.