400 mln zł inwestycji w IT i innowacje, 14 proc. zwrot z kapitału dla akcjonariuszy, obniżenie kosztów do 39 proc. przychodów, zmniejszenie liczby placówek o ponad 30 proc. - to główne założenia strategiczne Alior Banku na lata 2017- 2020 – poinformował Wojciech Sobieraj, prezes banku podczas konferencji prasowej.

Prezentowana przez nas strategia jest w pełni zaakceptowana przez naszych właścicieli. Ma poparcie naszych głównych akcjonariuszy – powiedział Sobieraj.

Dodał, że strategia na lata 2017-2020 zakłada likwidację oddziałów własnych banków o ponad 30 proc.

Dostrzegamy nieuchronne odchodzenie od bankowości oddziałowej na rzecz bankowości internetowej i mobilnej. W następnych latach znacznie zmniejszona będzie działalność oddziałów – mówił – Sobieraj.

Alior Bank planuje ograniczyć liczbę placówek z 1110 obecnie do około 880. Liczba własnych oddziałów zostanie zmniejszona z 324 do 200, natomiast sieć będzie zdominowana przez małe placówki agencyjne z obsługą gotówki.

Zgodnie z zapowiedziami, że bank nie będzie bankiem korporacyjnym przygotowanym do obsługi największych firm lub korporacji międzynarodowych. Nie będzie zajmował się finansowanie przejęć lub fuzji.

Sobieraj dodał, że chociaż strategia banku nie opiera się na przejęciach, to jednak bacznie będzie obserwować nadarzające się okazje i jeśli cokolwiek się „trafi”, to może będzie zainteresowany przejęciem aktywów, jako uzupełnienie strategii.

Efektem wdrożenia - wspomnianej strategii – ma być utrzymanie 4,5 proc. poziomu marży odsetkowej oraz zapewnienie akcjonariuszom zwrotu z kapitału z 8 proc. w 2016 r. do 14 proc. w 2020 r.

Jak poinformował bank jednym z celów strategicznych jest przesunięcie sprzedaży i obsługi klientów w kierunku kanałów cyfrowych. Bank zamierza do roku 2020 przeznaczyć na inwestycje w IT i innowacyjność 400 mln zł, tak aby docelowo 40 proc. sprzedaży wszystkich kluczowych produktów odbywała się za pośrednictwem właśnie kanałów cyfrowych. W planach banku jest także wdrożenie nowych systemów bankowości internetowej i mobilnej. Założenia banku przewidują, że projekty związane z automatyzacją i robotyką pozwolą na zredukowanie kosztów o 30 proc.

Bank zakłada w strategii wzrost w 2020 r. wskaźnika ROE do 14 proc., utrzymanie marży odsetkowej na poziomie 4,5 proc., obniżenie wskaźnika C/I czyli kosztów do przychodu do 39 proc. oraz obniżenie kosztów ryzyka (CoR) do 1,7 proc.

Poprawę ROE chcemy osiągnąć w wyniku utrzymania obecnego tego tempa wzrostu, czyli 5-6 mld zł wzrostu aktywów - powiedział Witold Skrok, wiceprezes banku.

Plany zakładają, że w strukturze udzielanych udział klientów indywidualnych wyniesie 56 proc., a klientów biznesowych 44 proc., czyli pozostanie na obecnym poziomie.

