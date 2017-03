Wartość eksportu w styczniu wyniosła 65.929,9 mln zł, co oznacza wzrost o 9,4 proc. w stosunku do analogicznego okresu przed rokiem, natomiast import wzrósł w tym czasie o 10,7 proc. do 63.888,8 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 2.041,1 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 2.534,3 mln zł – poinformował GUS.

Jak podaje GUS, wyrażona w euro wartość eksportu wyniosła 14.923,0 mln, a importu 14.461,0 mln EUR (wzrost w eksporcie o 5,3 proc., a w imporcie o 6,6 proc.). Dodatnie saldo wyniosło 462,0 mln EUR wobec 596,7 mln EUR w analogicznym okresie przed rokiem.

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 15.518,7 mln USD, a import 15.038,3 mln USD (wzrost odpowiednio o 0,3 proc. i o 1,5 proc.). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 480,4 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku 656,7 mln USD).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 87,3 proc. (w tym UE 80,4 proc.), a w imporcie 64,9 proc. (w tym UE 57,7 proc.), wobec odpowiednio 88,9 proc. (w tym UE 82,4 proc.) i 66,5 proc. (w tym UE 59,2 proc.) w analogicznym okresie ubiegłego roku.

GUS poinformował, że w styczniu 2017 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Stanów Zjednoczonych, Rosji, Holandii, na Węgry, do Wielkiej Brytanii, Czech, Niemiec, Francji i Włoch, a importu – z Rosji, Belgii, Chin, Holandii, Niemiec, Czech, Wielkiej Brytanii, Francji i ze Stanów Zjednoczonych. Spadek eksportu odnotowano w obrotach ze Szwecją, a importu – z Włochami.

