Zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski wsparło obywatelski projekt ustawy ograniczającej handel w niedziele w pierwotnym kształcie i opowiedziało się za zachowaniem wszystkich niedziel w miesiącu jako dni wolnych od pracy w handlu.

Projekt przeszedł już pierwsze czytanie w Sejmie i trafił do komisji polityki społecznej i rodziny. Rząd przygotowuje opinię w jego sprawie.

Obrady plenarne KEP rozpoczęły się w poniedziałek w Warszawie i potrwają do wtorku.

W przyjętym w poniedziałek oświadczeniu na temat projektu ustawy biskupi odnieśli się do omawianych w mediach propozycji złagodzenia tego ograniczenia - np. ograniczenia handlu tylko do jednej lub dwóch niedziel w miesiącu, albo oddania decyzji dotyczącej ograniczeń w handlu w niedziele samorządom.

W ocenie KEP, przygotowana przez NSZZ "Solidarność" i podpisana przez obywateli projekt ustawy bierze w obronę około 1,3 mln osób - szczególnie kobiet pracujących zawodowo w niedziele i dni świąteczne. Biskupi liczą, że po takiej decyzji niedziele "mogą stać się gwarantem budowania wspólnoty rodzinnej, religijnej i narodowej".

W oświadczeniu hierarchowie zaznaczyli, że w Europie zakaz handlu w niedzielę obowiązuje m.in. w Austrii, Niemczech, Norwegii, Szwajcarii, Francji oraz Wielkiej Brytanii.

Co więcej, w Niemczech niedziela jest chroniona zapisem w konstytucji tego państwa jako wartość i spoiwo wspólnoty narodowej. Wydaje się, że także my powinniśmy przyjąć odnośnie do niedzieli rozwiązania podobne jak w wielu nowoczesnych krajach Europy - uważają biskupi.