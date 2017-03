W 1998 roku Susan Wojcicki wynajęła młodym chłopakom Sergeyowi Brinowi i Larry’emu Page’owi swój garaż. W tym samym garażu niedługo potem powstał Google Inc., a Susan dołączyła do firmy, wycenianej dziś przez amerykański NASDAQ na 589 mld USD, jako 16. pracownik. Już za dwa tygodnie Susan Wojcicki, dziś prezes YouTube, wraz z innymi guru świata innowacji oraz premierzy państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej przylecą do Warszawy na zaproszenie Polskiego Funduszu Rozwoju.

Polski Fundusz Rozwoju wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości 28 marca br. organizują CEE Innovators Summit. Wśród zaproszonych gości jest także m.in. Prof. Mariana Mazzucato, autorka książki „Przedsiębiorcze Państwo”. Kongres Innowatorów będzie okazją do prezentacji praktycznego wymiaru innowacyjności oraz miejscem dyskusji nad współpracą w tej części Europy.

W jego trakcie przedstawiony zostanie raport nt. stanu innowacji w regionie. Europa Centralna ma duży potencjał w obszarze innowacji, ale nie jest on w pełni wykorzystywany.

Naszą intencją jest dawać impuls i nadawać kierunek zmianom nie tylko w Polsce, ale i w całym regionie. Aktywnie wspieramy rozwój rynku venture capital i nowych technologii – powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Do udziału w dwudniowym spotkaniu w Warszawie PFR zaprasza innowatorów z regionu, start-upy, organizacje pozarządowe zajmujące się innowacyjnością w Grupie V4, szefów działów R&D w dużych firmach poszukujących innowacji oraz przedstawicieli administracji publicznej z regionu – powiedziała Eliza Kruczkowska, dyrektor ds. Rozwoju Innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju.

Polski Fundusz Rozwoju aktywnie działa w branżach innowacyjnych. W połowie ubiegłego roku PFR stworzył największą w Europie Środkowo – Wschodniej platformę inwestycji kapitałowych w innowacyjne spółki. PFR Ventures jest odpowiedzialny za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi typu venture capital o wartości 2,8 mld zł.

PFR Ventures to podmiot zarządzający funduszami funduszy, zapewniający finansowanie zwrotne poprzez fundusze VC oraz grupy aniołów biznesu innowacyjnym MŚP na różnych etapach rozwoju. Celem jest rozwijanie innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez wsparcie kapitałowe i eksperckie.

