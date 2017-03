Modernizacja czołgów Leopard w Zakładach Mechanicznych Bumar-Łabędy w Gliwicach przebiega zgodnie z planem - powiedział w poniedziałek prezes zakładów Adam Janik. Dodał, że po latach regresu, firma zaczęła się rozwijać. "Patrzymy w przyszłość bardzo pozytywnie" - podkreślił.

Umowa ws. modernizacji 128 czołgów Leopard 2A4 do wersji 2PL warta jest ponad 2 mld zł. Jej głównym wykonawcą i liderem jest gliwicki Bumar, który wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Realizujemy jeden z najważniejszych obecnie programów strategicznych w ramach modernizacji Polskich Sił Zbrojnych. Jest to duży program, duże pieniądze i dużo pracy dla nas. To jeden z naszych głównych produktów na najbliższe lata. Umowa jest realizowana zgodnie z terminami - powiedział prezes Janik.

Zgodnie z kontraktem, czołgi mają zostać zmodernizowane do 2020 r.

Jak przypomniał prezes, oprócz tego dużego kontraktu, zakład realizuje szereg innych umów dotyczących m.in. remontów wozów zabezpieczenia technicznego WZT-2 i WZT-3, czołgów PT-91 i T-72, a także dostawy mostów towarzyszących na podwoziu samochodowym MS20 oraz dostarczenia wozów rozpoznania technicznego na bazie Rosomaka, przy współpracy z zakładem Rosomak w Siemianowicach Śląskich. Prowadzone są też rozmowy z potencjalnymi klientami zagranicznymi, m.in. ws. sprzętu pancernego, choć o ich szczegółach prezes na razie nie chciał mówić.

Myślę, że najbliższe lata będą latami rozwoju. Ostatnio zwiększyliśmy zatrudnienie o ok. 60 osób. Po wielu latach regresji jest zmiana trendu. Widzimy przyszłość przez Zakładami Mechanicznymi Bumar-Łabędy, niemniej jednak, przede wszystkim musimy zwiększyć wydajność, to, co robimy, musimy zoptymalizować. Spółka musi generować wyniki dodatnie, żeby miała środki na swój dalszy rozwój. Niestety wielu albo nawet nastu lat zaniedbań nie da się z roku na rok odpracować – powiedział prezes.

Patrzymy w przyszłość bardzo pozytywnie. Bardzo nas też cieszy, że obecny rząd stawia na polski przemysł obronny - podkreślił Janik.