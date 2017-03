Budowanie lojalności klientów poprzez dostarczenie prostszych, intuicyjnych i łatwych w obsłudze produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych, dostępnych także on-line do samodzielnej obsługi przez ubezpieczonego zapowiada na ten rok Adam Uszpolewicz, prezes grupy Aviva w Polsce. Aviva podsumowała ubiegły rok i przedstawiła wyniki finansowe grupy w Polsce.

To był trudny rok… W 2016 r. ubezpieczyciele dostosowywali działalność do wielu nowych regulacji i zostali objęci podatkiem od aktywów. Na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych składki rosły w ślad za wypłacanymi świadczeniami, ale segment wciąż był nierentowny. Te uwarunkowania znacząco wpłynęły na sprzedaż i wyniki branży – podkreślał prezes Uszpolewicz na spotkaniu z dziennikarzami. - Pozostajemy natomiast, według naszych szacunków, liderem nowej sprzedaży ubezpieczeń na życie, choć ta wartość była o 9 proc. niższa niż przed rokiem. To efekt mniejszego zainteresowania klientów polisami inwestycyjnymi, a także wprowadzenia podatku od aktywów (w 2016 r. spółki grupy Aviva zapłaciły łącznie 60,5 mln zł tego podatku).

Wskaźnik rentowności operacyjnej w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych (COR) wyniósł 96,1 proc. i uległ pogorszeniu o 1,4 punktu proc. (94,7 proc. w 2015 r.). Zysk operacyjny grupy Aviva w Polsce według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej wyniósł 778 mln zł, co oznacza spadek o 5 proc. w stosunku do roku poprzedniego (815 mln zł w 2015 r.). Po wyłączeniu wpływu podatku od aktywów zysk operacyjny wzrósł o 2 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Prezes Uszpolewicz zapowiada jednak znaczną poprawę wyników finansowych w 2017 r. – sprzyjać ma temu ożywienie na warszawskiej giełdzie, oczekiwany wzrost stóp procentowych i lepszy wynik osiągnięty w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych. Nowe produkty – m.in. ubezpieczenie juniorGO, które daje rodzicom ochronę i pomaga zgromadzić pieniądze z myślą o edukacji i samodzielności dzieci, Aktywny Plan Inwestycyjny, w ramach którego fundusze dobierane są indywidualnie do portfela klienta w ramach przyjętej strategii (TFI), a także wyraźne uproszczenie oferty, włącznie z rezygnacją z części produktów – mają dać Avivie nowy impuls do pozyskiwania lojalnych klientów. Jak podkreślał prezes Uszpolewicz, ubezpieczyciel zakłada, że zostanie zrealizowany scenariusz przekazania 75 proc. aktywów OFE na prywatne konta emerytalne, które klienci będą następnie zasilać kolejnymi wpłatami, premiowanymi ulgą w PIT.

Liczymy też na rozwój planów pracowniczych, pojawi się na rynku grupa klientów dysponująca pewny mi środkami i zakładamy, podobnie jak zakłada to Plan Morawieckiego, że Polacy będą więcej oszczędzać. Stają się coraz bardziej świadomi potrzeb i możliwości, które oferuje im rynek – porównują sami oferty, opinie, informacje na temat ubezpieczyciela – mówił prezes grupy Aviva. – I dlatego przygotowujemy ofertę bezpośrednio kierowaną właśnie do osób świadomych i samodzielnych, jednocześnie dość łatwą w „obsłudze”. Na takim rynku trzeba bowiem budować wiarygodną markę – zapisy „drobnym drukiem” to krótka gra, bo klient oczekuje dobrej, uczciwej oferty, dobrej, uczciwej komunikacji i dobrych, uczciwych produktów.

Kanał direct Avivy osiągnął w 2016 r. dobre wyniki, zwiększając sprzedaż ubezpieczeń mieszkaniowych przez telefon i internet.

Dajemy klientom gwarancję, w ramach której większość szkód mieszkaniowych likwidujemy w ciągu 10 dni, a coraz więcej drobnych szkód likwidujemy już podczas pierwszej rozmowy telefonicznej z klientem – podkreśla prezes Adam Uszpolewicz.

