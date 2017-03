Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zawarło dodatkową umowę z Qatar Liquefied Gas Company Limited (Qatargas) , dzięki której katarska spółka dostarczy polskiej firmie dodatkowe ilości skroplonego gazu ziemnego (LNG) - poinformowało PGNiG we wtorek w komunikacie.

Jak podało PGNiG, gaz będzie odbierany w terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Całkowity wolumen LNG w ramach umów długoterminowych z Qatargas wzrośnie do 2 mln ton LNG na rok, co stanowi około 2,7 mld m sześciennych gazu, a w latach 2018-2020 do 2,17 mln ton LNG rocznie, czyli ok. 2,9 mld m sześciennych gazu.

"W ocenie zarządu PGNiG, warunki cenowe umowy dodatkowej są satysfakcjonujące w kontekście realizacji strategii Grupy Kapitałowej PGNiG w zakresie optymalizacji zarządzania portfelem gazu ziemnego i mogą pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe PGNiG" - napisano w komunikacie.

Umowa dodatkowa będzie obowiązywała od początku 2018 r. do czerwca 2034 r.

Według PGNiG, dostawy LNG realizowane w ramach nowej umowy dodatkowej zwiększą dywersyfikację kierunków dostaw gazu w portfelu PGNiG i przyczynią się do optymalizacji zarezerwowanej przez PGNiG przepustowości terminalu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

PAP/ as/