Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo stawia na rozwój portfela dostaw gazu skroplonego (LNG) do Polski i aktywną obecność na światowym rynku tego paliwa - poinformował, cytowany w dzisiejszym komunikacie prasowym, prezes PGNiG Piotr Woźniak.

Wcześniej we wtorek PGNiG poinformowało o zawarciu dodatkowej umowy z Qatar Liquefied Gas Company Limited, dzięki której katarska spółka dostarczy polskiej firmie dodatkowe ilości LNG.

"PGNiG zdecydowanie stawia na rozwój portfela LNG oraz aktywną obecność na międzynarodowym rynku skroplonego gazu ziemnego. Bardzo się cieszę, że wspólnie z Qatargas osiągnęliśmy porozumienie, które przysłuży się realizacji długoterminowych celów obu firm. To istotne wsparcie dla realizacji naszej strategii dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Europy Środkowo-Wschodniej" - powiedział, cytowany w komunikacie, Piotr Woźniak, prezes PGNiG.

"Umowa ta stanowi kolejny ważny krok w pogłębianiu naszej bliskiej współpracy z Qatargas, największym na świecie producentem LNG oraz potwierdza zaangażowanie Qatargas we wspieranie projektu budowy hubu LNG w Polsce. Niewątpliwie przyczyni się także do wzmocnienia wartości Spółki dla akcjonariuszy" - dodał, cytowany w komunikacie, Maciej Woźniak, wiceprezes PGNiG ds. handlowych.

Jak podało PGNiG, gaz będzie odbierany w terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Całkowity wolumen LNG w ramach umów długoterminowych z Qatargas wzrośnie do 2 mln ton LNG na rok, co stanowi około 2,7 mld m sześciennych gazu, a w latach 2018-2020 do 2,17 mln ton LNG rocznie, czyli ok. 2,9 mld m sześciennych gazu.

Umowa dodatkowa będzie obowiązywała od początku 2018 r. do czerwca 2034 r.

"Wyrażamy wielką satysfakcję z podpisania tej umowy. Stanowi ona kolejny kamień milowy w dążeniu Kataru do spełniania wymagań swoich klientów na całym świecie. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować Spółce PGNiG za zaufanie, jakim obdarzyła Qatargas" - powiedział, cytowany w komunikacie, Saad Sherida Al-Kaabi, dyrektor naczelny Qatar Petroleum i prezes Rady Dyrektorów Qatargas.

"Mając za sobą ponad 20 lat doświadczenia, Qatargas nie ustaje w budowaniu pośród swoich klientów reputacji niezawodnego i gwarantującego najwyższe standardy bezpieczeństwa dostawcy LNG" - dodał Saad Sherida Al-Kaabi.

Dostarczane do Polski LNG będzie pochodziło z Qatar Liquefied Gas Company Limited, wspólnego projektu Qatar Petroleum, ConocoPhillips, and Mitsui & Co. Ltd. Dostawy do Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu będą realizowane zbiornikowcami LNG typu Q-Flex.

PAP/ as/