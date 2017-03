W IV kw. 2016 r. odnotowano wysoki popyt na nowe nieruchomości i wysoką podaż na największych rynkach - wynika z raportu NBP nt. rynku nieruchomości w Polsce. Nie obserwowano niepokojących wzrostów cen, zaś finansowanie transakcji odbywało się ze znacznym udziałem środków własnych klientów

Powodem dużego zainteresowania zakupem lokali jest m.in. wysoka, krótkookresowa opłacalność inwestycji..

Przy założeniu średniej wysokości czynszu możliwego do uzyskania, rentowność inwestycji mieszkaniowej jest wyższa niż oprocentowanie lokaty bankowej i rentowność 10-letnich obligacji skarbowych oraz zbliżona do uzyskiwanej na rynku nieruchomości komercyjnych. Relacja kosztu obsługi kredytu mieszkaniowego do czynszu najmu nadal umożliwia finansowanie kosztów kredytu przychodami z najmu - wyjaśniają autorzy raportu.