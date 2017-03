Liczba ataków typu ransomware na komputery w sieci Orange wzrosła w 2016 r. o 238 proc. i przekroczyła 184 tys. - wynika z raportu Certa Orange Polska. O 290 proc. zwiększyła się liczba ataków złośliwego oprogramowania na urządzenia mobilne.

Wnioski i tendencje płynące z raportu są reprezentatywne, ponieważ Orange Polska kontroluje 40 proc. polskiego internetu – powiedział Tomasz Machuła, dyrektor infrastruktury ICT i cyberbezpieczeństwa.

Dodał, że rok 2017 będzie tym, w którym ataki za pośrednictwem internetu będą się nasilać.

Jak wynika z raportu, 41,11 proc. incydentów, które w minionym roku były obsłużone przez Certa Orange Polska, stanowiły spamy.

Spam jest podstawowym nośnikiem złośliwego oprogramowania. Nadawcy takich spamów podszywają się m.in. pod firmy telekomunikacyjne lub energetyczne. Często konsekwencjami otwarcia takiego e-maila jest zaszyfrowanie danych i żądanie okupu za przywrócenie dostępu – mówił Machuła.

Próby włamań (np. zgadywanie haseł) stanowiły 20,31 proc. incydentów, dostępność zasobów (np. DDoS) 16,76 proc., gromadzenie informacji (np. phishing) 11,70 proc., złośliwe oprogramowanie 6,73 proc.

Jak dodaje Machuła, każde istotne wydarzenie społeczne lub medialne powoduje nasilenie ataków cyberprzestępców. Takim wydarzeniem było w zeszłym roku przyznanie świadczeń z programu 500+, kiedy to zwiększyła się aktywność kampanii phishingowych i spamów.

Zdaniem autorów raportu, w najbliższym czasie nie można liczyć na spadek liczby ataków malware’owych, ransomware’owych oraz phishing’owych. Wielu internautów wciąż daje się oszukać i otwiera podejrzanie wyglądające załączniki, czy klika w linki w mailach, podszywających się pod znane marki.

Można się także spodziewać wzrostu udziału ataków z wykorzystaniem Internetu Rzeczy i urządzeń mobilnych, a także dalszego wykorzystania mediów społecznościowych do oszustw. Zdaniem ekspertów wiele wskazuje na to, że rok 2017 okaże się rokiem phishingu przygotowywanego pod konkretne grupy zawodowe, co może wpłynąć na jego większą skuteczność.

Niepokojącym zjawiskiem jest wzrost liczby serwisów, które chcącym przeprowadzić atak udostępniają odpłatnie gotowe oprogramowanie typu ransomware czy możliwość skorzystania z botnetu (sieci zainfekowanych wcześniej komputerów).

W związku z prognozowanym wzrostem ataków na urządzenia mobilne, Orange zamierza w tym roku udostępnić swoim klientom CyberTarczę dla urządzeń mobilnych. Jak twierdzą przedstawiciele Certa Orange Polska, powodem, dla którego notuje się np. wzrost ataków na urządzenia mobilne z systemem Android jest m.in. upowszechnienie płatności za pomocą smartfonów oraz rosnąca liczba znanych podatności na nieaktualizowane wersje Androida.

Jak informuje operator, w 2016 r. CyberTarcza, pomogła pozbyć się poważnych zagrożeń niemal 250 tys. użytkowników Neostrady, a przeszło 100 tysięcy klientów miesięcznie jest ochranianych przed nieświadomym dostępem do serwerów atakujących. Ochrona dotyczy przede wszystkim prewencji przed infekcją złośliwym oprogramowaniem, które nie jest jeszcze wykrywane przez antywirusy.