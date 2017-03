Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2017 r., wzrosły o 2,2 proc. w stosunku do tego samego okresu przed rokiem – poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie miały wyższe ceny żywności (o 4,3 proc.), opłaty związane z transportem (o 11,2 proc.) oraz w zakresie mieszkania (o 1,2 proc.).

Jak podał GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2017 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,3 proc. (w tym usług – o 0,5 proc. i towarów – o 0,2 proc.). Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny żywności (o 1,1 proc.) oraz w zakresie rekreacji i kultury (o 0,9 proc.).

jak pisze w komentarzu Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego wskaźnik CPI (2,2 proc. r/r wobec 1,7 proc. r/r w styczniu (po rewizji) i okazał się nieznacznie wyższy od średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 2,1 proc. r/r. Dane zostały wyliczone w oparciu o aktualny system wag opracowany na podstawie struktury wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych w 2016 r., uzyskanej z badania budżetów gospodarstw domowych – Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego

Aktualizacja systemu wag w koszyku inflacyjnym, dokonana przez GUS, przełożyła się na obniżenie wskaźnika inflacji w styczniu br. do 1,7 proc. r/r z 1,8 proc. r/r szacowanych pierwotnie. Według nowych wyliczeń GUS w 2016 r. zmniejszył się udział m.in. wydatków gospodarstw domowych na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe, transport, użytkowanie mieszkania i nośniki energii, i miało to związek ze spadkiem cen w tych kategoriach w ubiegłym roku (gospodarstwa domowe mniej pieniędzy musiały przeznaczać na ich zakup). Wzrósł natomiast w budżetach gospodarstw domowych udział wydatków na odzież i obuwie, a także wydatków na wyposażenie mieszkań, zdrowie, rekreację i kulturę, co świadczy m.in także o "bogaceniu" się polskiego społeczeństwa – pisze w komentarzu Monika Kurtek.